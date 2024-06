Bustamente se calza el bombín de Sabina para ganar la gala de "Tu cara me suena"

A David Bustamante le faltaba una segunda victoria en "Tu cara me suena" 11 tras la conseguida por su imitación de Nino Bravo. Desde la Gala 2, ha tenido que esperar a la undécima para arrasar y lo ha hecho convertido en Joaquín Sabina. El cantautor ha sido uno de los grandes imitados en una noche con mucho duende, mucha fantasía y muchas risas. De esto último se ha encargado David Fernández, como cada vez que regresa al plató de Antena 3.

Bustamante ha logrado su triunfo soñado: disfrutando de la actuación, homenajeando a quien es un maestro en su género y, además, con el 12 unánime de todo el jurado y del público. El cantante ha tenido que hacer un gran esfuerzo vocal para imitar a Joaquín Sabina, pero ha sido como si hubiera vivido con él "19 días y 500 noches". Sabía que se la jugaba con este reto, así que se ha dejado llevar en el escenario... y se ha doctorado. La actuación de Bustamante ha sido para quitarse el bombín, de la misma forma que hay que quitarse el sombrero ante la gran voz que ha sacado Supremme de Luxe para imitar a Javier Solís con el bolero "Sombras nada más". Con romanticismo, con fuerza, con elegancia, ha dejado enamorado al público y al jurado con esta actuación.

Ha sido uno de los dos guiños a México en esta gala. Del otro se ha encargado Miguel Lago al convertirse en Luis Miguel cantando "Suave". Ha sido tan fiel a los gestos que parecía estar viendo a la superestrella en un concierto. ¡Hasta ha contado con un dron como el de su gira!

El que mejor le siguen saliendo las cuentas para ser finalista de "Tu cara me suena" 11 es Raoul Vázquez. Se mantiene como líder de la clasificación tras emocionar cantando "Uno x uno" de Manuel Carrasco. Su actuación nos ha trasladado hasta la tranquilidad de una playa onubense, aunque el viaje más espectacular ha sido a África con la puesta en escena que ha recreado la sabana para Conchita. La cantante se ha convertido en Simba para proclamar "Voy a ser el Rey León" y el show que se ha montado es digno de un musical. Por eso, hay que aplaudir también al equipo de baile, que esta vez también ha cantado, al equipo de atrezo y al de vestuario.

La Gala 11 ha sido un canto al optimismo y una invitación a bailar: Raquel Sánchez Silva la abrió con el "Freed from desire" de Gala y Rafa Maza, el invitado de la noche, fue aún más directo como Franco Battiato cantando "Yo quiero verte danzar". Su visita no ha sido la única porque el plató también ha contado con Funambulista. Julia Medina se ha convertido en su doble y juntos han proclamado "Me gusta la vida".

Apartado especial merece un regreso siempre bienvenido: el de David Fernández. El cómico ha aceptado la invitación de Juanra Bonet y juntos han revolucionado el plató y no sólo durante su actuación. Como pareja de reguetoneros, han demostrado que no tienen precio al convertirse en Héctor y Tito cantando "Baila morena". Ha sido una actuación tan esperpéntica que puede considerarse la más divertida de la temporada.

Por supuesto, se echó de menos la imitación de Valeria Ros, que no pudo actuar en la gala por encontrarse de baja.