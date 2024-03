David Bustamante cuenta en 'El Hormiguero' su secreto para estar en forma: "Estoy en un momento de disciplina total"

El cantante David Bustamante visitó anoche 'El Hormiguero' para presentar el que será el primer single de su próximo disco. El artista tiene por delante una apretada agenda para este 2024: a la gira que prepara a partir del mes de mayo por España, se suma su próxima participación en la undécima temporada del concurso 'Tu cara me suena' de Antena 3.

¿Qué hace David Bustamante para mantenerse en forma? "Ahora estoy en un momento de disciplina total porque hay que estar preparado para la gira que viene y los proyectos tenemos".

El cantante cántabro va a realizar una gira de dos años: "Llevo mucho tiempo trabajando en este disco, que es el primero de mi autoría, y las canciones tienen que salir; estaría mal no compartirla con toda la gente que lleva mucho tiempo esperando."

Su primer single, "El día que te vayas", "habla de las relaciones tóxicas, del momento en que empiezan a molestarte las cosas del otro. Cuando hay verdad, cuando se cuentan historias reales, a la gente le llega", explicó Bustamante. "Es verdad que el amor y la pasión van cambiando; cosas que antes te fascinaban llegan a ser muy molestas".

"En las canciones las cosas no hay que decirlas literal, como el maestro Juan Luis Guerra cuando quiere hablar de algo y para ello recurre a 'quisiera ser un pez para meter...'", abundó el extriunfito.

¿Es cierto que tiene una libreta donde apunta las anécdotas que le pasan para contarlas en 'El Hormiguero'? "Sí, yo estoy pensando en el programa todo el año. Cuando estoy con familiares o amigo me dicen: '¡Esto lo tienes que apuntar y tal!".

Por ejemplo: "Mi primo tiene un bar en el pueblo, y vino un guiri y le pidió el WiFi, y al oír 'El wifive' le sacó cinco vinos porque entendió 'wine five'". O también: "Paré en un área de servicio en el que el baño se desinfectaba solo y la puerta se abre y se cierra sola. Cuando yo entré se cerraron las puertas y el baño se empezó a desinfectar, estaba como dentro de un lavado de coches...".

¿Cuándo sale el disco?"Creo que vamos a ir haciendo un menú degustación en el que vamos a ir mostrando las canciones poco a poco y de diferentes maneras. Y ya luego las juntaremos y sacaremos el álbum".

Bustamante tiene un club de fans en muchos países, en Costa Rica las fans le llenaron la habitación de chocolate "y eso atrajo a muchos insectos, y cuando estaba durmiendo me levanté a las 3 de la mañanna y estaba el colchón lleno de chinches, aparte de que había una tarántula como un demonio", contó.

Los suegros del cantante son de Siberia aunque ahora viven en Valencia: "Son frioleros, menos mal que salieron de allí". ¿Habla ruso? "Hablo ruso en la intimidad. Yo lo que hago es que ensayo con el traductor de Google, hasta que este no me entiende una frase no se la digo a ellos".