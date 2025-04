Carlos Alsina critica las palabras de María Jesús Montero: "Lo más inteligente es corregir lo dicho cuanto antes"

Carlos Alsina se pronunció en 'Espejo Público' sobre las polémicas declaraciones de María Jesús Montero respecto a la presunción de inocencia en el caso de Dani Alves. En conversación con Susanna Griso, Alsina no solo cuestionó el fondo de sus palabras, sino también la falta de autocrítica tras la controversia generada. Griso planteó si preocupaba más el error de Montero o su negativa a reconocerlo, a lo que Alsina respondió con claridad: "Todos los que hablamos mucho todos los días seguramente metemos la pata varias veces al día. Lo más inteligente es sacarla cuanto antes". En este sentido, lamentó que la ministra no haya rectificado tras el revuelo causado.

"No tiene un pase"

Para el periodista, la gravedad de lo dicho por Montero es evidente: "No sé si metió la pata sin querer o queriendo, pero lo que ha dicho no tiene un pase. No he encontrado ni una columna de opinión que la aplauda, ni siquiera de portavoces del Partido Socialista o del Gobierno".

Alsina también defendió la importancia de la presunción de inocencia en el sistema judicial español, calificándola de principio fundamental: "Nuestro sistema es garantista. Siempre se prioriza evitar condenar a un inocente antes que exonerar a un culpable. Por eso la presunción de inocencia es fundamental". Explicó que este principio existe precisamente para proteger a las personas de condenas injustas, un aspecto clave del Estado de derecho. En relación con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Alsina criticó la actitud de Montero y su falta de respeto hacia la labor de las juezas: "No solo me parece un disparate jurídico, sino una falta de respeto al trabajo de las juezas". Destacó que los magistrados "han puesto lo mejor de su conocimiento y experiencia para intentar llegar a la sentencia más justa posible" y que no se puede despachar su labor como si no supieran lo que hacen.

Alsina cerró su intervención insistiendo en la necesidad de una rectificación por parte de Montero: "Si no corriges lo que has dicho, puede interpretarse que realmente piensas así". Según el periodista, la falta de autocrítica solo puede empeorar la situación y generar una mayor desconfianza en el sistema judicial. Con estas declaraciones, Alsina dejó claro que las palabras de Montero no solo fueron desafortunadas, sino que pueden afectar la confianza en la justicia y el respeto a la independencia judicial.