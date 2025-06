Carlos Alsina señala al Gobierno por impedir la dimisión del Fiscal General del Estado García Ortiz

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, vuelve a estar en la palestra mediática tras ser procesado por pregunta revelación de secretos y su puesto pende de un hilo. Esta anómala situación ha sido analiza en 'Espejo Público' por Carlos Alsina, locutor de Onda Cero, que se ha pasado a través de una videollamada en el magacín matinal de Antena 3 liderado de lunes a viernes por Susanna Griso. En un intenso análisis sobre la comprometida situación del Fiscal General del Estado, tanto Susanna Griso como Carlos Alsina han desgranado las presiones y defensas que rodean su posible dimisión. La conversación se inició con una pregunta directa de Griso: "¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que evite el fiscal general del Estado? ¿Te atreves a hacer un pronóstico?". Ante la negativa de Alsina a vaticinar un desenlace, el debate se centró en la "defensa cerrada del Gobierno" hacia García Ortiz. Griso planteó una doble lectura sobre este apoyo explícito, como el de las ministras arropando al fiscal.

En terreno pantanoso

Por un lado, la interpretación de que es un simple gesto para evitar "que un colega o un amigo caiga en un bajón anímico". Por otro, una perspectiva más afilada: "Si al fiscal general se le ha encargado el marrón de desvelar unos datos personales, sabiendo que eso pone ahora mismo el riesgo su cargo, el Gobierno aquí se siente un poco culpable de haberle llevado a ese terreno". Sin embargo, Carlos Alsina se mostró escéptico ante la idea de un Ejecutivo arrepentido y criticó la propia estrategia de Moncloa. "Siempre he pensado que es un error que el Gobierno se empeñe en decir que tiene su plena confianza en el fiscal general, como si la renuncia del fiscal general dependiera de si el Gobierno tiene o no tiene confianza en él", argumentó Alsina, subrayando que esta postura socava la autonomía que predican para la Fiscalía, pues "el fiscal hará lo que a él le parezca oportuno", espetó.

Profundizando en su análisis, Carlos Alsina desarrolló la que considera la hipótesis más "verosímil": que el enrocamiento de Álvaro García Ortiz no responde a una decisión personal, sino a la presión directa del Ejecutivo. "A mí sí me parece verosímil. Conociendo que en el Gobierno quien toma todas las decisiones es el mismo, el presidente Sánchez", afirmó, vinculando la permanencia del fiscal a la personalidad del presidente. Para Alsina, Pedro Sánchez concibe la política como "una competición permanente" en la que no puede permitirse claudicar. "Lo que peor lleva el presidente es una derrota", sentenció. En este marco, la salida del fiscal no sería una mera dimisión, sino una capitulación inaceptable para el líder del Ejecutivo. "Para él esto es un pulso político y entregar la cabeza, por decirlo así, del fiscal general del Estado sería una derrota", explicó el periodista. Esta batalla se libraría, según su interpretación de la visión presidencial, contra una "conjura universal" formada por la oposición y diversos poderes fácticos. Alsina concluyó que, aunque García Ortiz debe ser consciente de la "anomalía suprema que supone ver al fiscal general del Estado sometido a juicio", la presión para que no dimita es extraordinaria. "Me da la impresión de que si no da el paso de presentar la renuncia ya es porque le están metiendo mucha presión para que no lo haga, pero es una impresión", finalizó así el locutor de Onda Cero.