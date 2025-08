Carlos Areces desvela cómo consiguió su primer y fugaz papel en 'La que se avecina'

El mundo de la interpretación no es un camino de rosas y muchas de las veces hay que luchar con uñas y dientes para hacerse con el papel de un personaje, aunque sea para una aparición residual. Pero si esa breve actuación es en una de las series del momento no se puede decir que no. Carlos Areces quería trabajar en 'La que se avecina' y cuando se le presentó la oportunidad no dudó ni un momento.

En Mister Chaise Longue Podcast, el canal de entrevistas de Nacho Guerreros, el conserje Coque en la serie creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero, el actor español ha contado cómo consiguió entrar en la ficción, aunque solo duró dos episodios. En ellos dio vida a un personaje que pasó sin pena ni gloria: el portero Patricio Requena, un hombre tranquilo pero que estaba loco.

"Resulta que mi representante tenía en 'La que se avecina' un actor que era Víctor Palmero", ha comenzado a relatar Areces, recordando que "habló con Alberto y le dijo que para la nueva temporada había un personaje" en el que el intérprete podía "encajar perfectamente".

Sin embargo, con el rodaje de la temporada 10 ya empezado, el integrante de Ojete Calor no tenía noticias y lo que más le preocupaba era que cuanto más tardasen en llamarle, menos capítulos iba a hacer, tal y como sucedió: "Entré en un capitulo y me fui en el siguiente".

"En el primer capítulo en el que aparecía tenía una sola secuencia, que es cuando me contratan y luego ya mi trama se desarrollaba en el siguiente capítulo y al final del capítulo no recuerdo si me mataban, me moría o me encerraban. No sé que pasaba, desaparecía de allí forever", ha explicado.

Vuelta por partida doble

Tras su paso exprés por 'La que se avecina', Carlos Areces volvió a hablar con el creador para decirle que, aunque estaba muy agradecido, "pensaba que entraba para una temporada o algo así".

Y la respuesta de Alberto Caballero no se hizo esperar, poniéndole dos opciones sobre la mesa: "Puedes entrar en la siguiente temporada con un personaje propio en 'La que se avecina' o tenemos otra serie nueva, 'El Pueblo''.

En un principio, el intérprete, "con un espíritu muy conservador y sin la más mínima intención de arriesgar", se decantó por 'La que se avecina', pero el productor de televisión le contrató para las dos y se convirtió en Agustín Gordillo y Juanjo Soler.