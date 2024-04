Carlos Herrera no se corta y atiza el fichaje de Broncano por RTVE

Todo el mundo está opinando, y no para bien, sobre el fichaje de David Broncano por RTVE a cambio de 28 millones de euros. Uno de los últimos en sumarse a la lista ha sido Carlos Herrera, quién ha calificado este último movimiento del gobierno de Pedro Sánchez como una “obscena injerencia” y preguntándose si al todavía presentador de Movistar le interesa mediáticamente este movimiento en su carrera.

“Imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista Broncano, si le conviene", comenzó así su alegato en el programa matutino que presenta de lunes a viernes en Cope. “El señalamiento que le han hecho y qué va a hacer. ¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos? Pues tendrá que defenderse de alguna manera. Lo de ayer deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión, a los activistas de los viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado” continuaba el presentador que no se olvidó de Pedro Sánchez en su editorial.

Nuevo altavoz del sanchismo

“Es una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de la televisión. Y el dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo. O sea, no ya solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna. Y esa competencia la pagó usted con sus impuestos, ¿eh? Y a hacer ricas a unas cuantas productoras privadas amigas del gobierno. Bueno, y sin la carta de recomendación de Begoña Gómez”, concluyó con ironía el locutor almeriense su dura crítica sobre un fichaje que trajo, trae y traerá mucha, pero que mucha polémica.