Carmen Borrego da la cara tras la sonada entrevista de su hijo

Carmen Borrego se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional desde los últimos meses. La colaboradora de televisión ha decidido reaparecer públicamente después de un tiempo alejada del foco mediático, motivada por las controvertidas declaraciones que su hijo, José María Almoguera, ha hecho en la revista 'Lecturas'.

En la entrevista, José María se mostró contundente y crítico con su madre, afirmando que "no confía" en ella, lo que provocó una profunda conmoción tanto en Carmen como en su entorno familiar. "Quiero que se me conozca. Se me ha puesto como de muy malo y no lo soy", declaró el sobrino de Terelu Campos, quien también aseguró que su silencio previo no había sido suficiente para frenar las tensiones familiares. Estas afirmaciones calaron hondo en su madre, quien, visiblemente afectada, decidió tomarse un breve respiro antes de volver a 'Vamos a ver'.

Durante su regreso al programa de Joaquín Prat, Carmen Borrego no esquivó el tema y compartió su dolor con la audiencia. "Para una madre no es plato de buen gusto. Solo he faltado un día porque creo que cuando algo te llega tanto al corazón debes enfriarte antes de hablar", expresó con gran emotividad. La colaboradora confesó haber seguido el consejo que le dio su madre, María Teresa Campos, durante años: "Carmen, tienes que dejar de sufrir". A pesar de ello, la tensión con su hijo sigue siendo evidente.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver' Mediaset

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la distancia que, según Carmen, ha sido impuesta por su propio hijo. "No he sido yo quien ha puesto distancia, la ha puesto él", aclaró. Aunque reconoce que sentimentalmente siempre estará unida a él, Borrego no ocultó su decepción al afirmar que José María "no lo está haciendo bien", aunque se resiste a juzgarlo como hijo.

Alentada por sus compañeros de programa, Carmen Borrego también reflexionó sobre las posibles motivaciones económicas detrás de la entrevista de su hijo. "Yo creo que es evidente. Si digo que no, mentiría", sentenció. Según Borrego, una entrevista en la que su hijo afirmara que quiere a su madre no tendría el mismo valor mediático. Este hecho, junto con el dolor causado por el titular de la revista, ha sido devastador para Carmen, quien considera que la frase "no confío en mi madre" es "matadora". A pesar del malestar, la hija de María Teresa Campos dejó claro que no está dispuesta a tolerar ciertas actitudes. "Mi hijo no me pidió que me fuera unos días, me dijo: 'O dejas tu trabajo o no vuelvas a verme'. Y eso no se le permite ni a un hijo ni a nadie", sentenció con firmeza, calificando la situación como un "chantaje".