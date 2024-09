José María Almoguera carga contra Carmen Borrego: "Si reclama ver a su nieto por vía judicial, perderá a su hijo para siempre"

José María Almoguera ha concedido una entrevista a una revista del corazón que cierra todas las puertas a un posible acercamiento a su madre, Carmen Borrego. Si el el viernes pasado posaba por primera vez en un photocall, el del estreno de ‘Bitelchús Bitelchús’ en el Teatro Caixabank Príncipe Pío a modo de personaje público, hoy, miércoles 11 de septiembre, es portada de una revista del corazón. Se trata de la primera portada que protagoniza en solitario tras la que protagonizó con su ex, Paola Olmedo. Ha sido en la revista "Lecturas" donde Almoguera ha cargado contra su madre: "Si reclama judicialmente ver a su nieto, perderá a su hijo para siempre", ha confesado.

Pero no ha sido la única advertencia que ha hecho. Además, el nieto de la veterana periodista María Teresa Campos afirma que "no confío en mi madre. No sé dónde empieza mi madre y dónde empieza el personaje". También asegura que no se cree sus lágrimas, "hay que llorar en casa", destaca antes de afirmar rotundo que "la relación está rota".

"Si mi abuela estuviera viva, yo seguiría casado con Paola", destaca el sobrino de Terelu Campos, destacando que era la matriarca de las Campos la que mediaba en la familia. José afirma que la relación con la madre de su hijo está completamente rota y se muestra molesto por los comentarios que ella hizo sobre sus salidas con algunas amigas: "No sabía que tenía que pedirle permiso a Paola para salir con alguien".