César sorprende a todos en 'Y ahora Sonsoles' con su llamativo testimonio: "He creído ser Cristiano Ronaldo y el Niño Jesús"

El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha contado en la tarde de este martes con el testimonio de César, un joven de 28 años que convive con la esquizofrenia. Durante la entrevista, ha explicado cómo esta enfermedad mental ha condicionado su vida, sus relaciones y su percepción de la realidad.

César ha presentado en el plató de Atresmedia su libro, "Todos mis delirios", en el que narra sus experiencias con los brotes psicóticos que ha sufrido desde los 19 años. Aunque su diagnóstico llegó hace poco más de un año, lleva más de una década enfrentando episodios en los que la realidad se distorsiona. "Cada cierto tiempo sufro brotes que me hacen desconectar parcialmente de la realidad y tener delirios", ha explicado.

Durante la entrevista con Sonsoles Ónega, César ha relatado algunos de los delirios que ha experimentado a lo largo de los años. Uno de los más llamativos fue cuando llegó a creer que era Cristiano Ronaldoy que el futbolista que aparecía en televisión era, en realidad, un actor pagado por él para evitar la fama. También pensó en algún momento que era Jesucristo, basándose en que su padre, que se llama Jesús, es carpintero y su madre se llama María. Además, ha contado que en sus brotes iniciales sus delirios estaban relacionados con su infancia, llegando a convencerse de que un profesor había borrado su memoria. En otra ocasión, pensó que España estaba en guerra con Reino Unido. "La esquizofrenia me altera la realidad y me dificulta el día a día, sobre todo cuando estoy en esos periodos", ha afirmado.

Por otra parte, César ha explicado que sus episodios esquizofrénicos han afectado sus estudios y su vida social. Cuando comenzó la universidad, sus delirios dificultaban su concentración en clase, pues pasaba tiempo inmerso en sus pensamientos. También ha mencionado que la enfermedad ha tenido un fuerte impacto en sus relaciones personales, especialmente en el ámbito amoroso, ya que la desconfianza que experimenta en los brotes le impide conectar con otras personas. A pesar de las dificultades, ha encontrado apoyo en su entorno. "Mis amigos han sido muy comprensivos, aunque a veces he llegado a pensar que me engañaban", ha confesado. Actualmente, sigue un tratamiento psicológico y farmacológico que le ha ayudado a estabilizarse, aunque los efectos secundarios de la medicación afectan su estado de ánimo. "El tratamiento reduce la dopamina y me hace sentir apagado", ha explicado en el espacio vespertino de Antena 3 que es líder de audiencia en su franja.

El testimonio de César en 'Y ahora Sonsoles' ha sido valorado por los colaboradores del programa, quienes ha destacado la importancia de visibilizar la esquizofrenia para combatir el estigma. "Es importante que se hable de esto", ha comentado uno de los tertulianos. César, que ha pasado por seis brotes en los últimos años, sigue enfrentándose a su enfermedad con determinación. Aunque reconoce lo difícil que ha sido el proceso, también destaca los avances que ha logrado con el tratamiento. "Veo que estoy progresando", ha concluido.