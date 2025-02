Lucas, de Andy y Lucas, confiesa en 'Y ahora Sonsoles' la drástica decisión que ha tomado con su nariz: "Me voy a poner una..."

Lucas González, integrante del dúo musical Andy y Lucas, ha anunciado en exclusiva al programa 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 que se someterá a una nueva cirugía de nariz en abril. El cantante ha tomado esta decisión después de los problemas que ha sufrido tras una operación estética anterior que no tuvo el resultado esperado. Además, ha aprovechado en su entrevista con Sonsoles Ónega para responder a las críticas recibidas tras su reciente actuación en la final de la Copa del Rey de baloncesto.

El rostro de Lucas ha sido objeto de comentarios desde hace meses, especialmente después de su aparición en 'El Hormiguero', donde explicó los problemas que había tenido con su nariz tras una intervención estética. Sin embargo, las recientes imágenes de su gira de despedida han reavivado el debate en redes sociales, donde muchos usuarios han señalado que su estado parece haber empeorado. En su intervención en el programa vespertino de Atresmedia, el cantante andaluz ha querido aclarar su situación y confirmar que pasará nuevamente por el quirófano en abril. "En ese mes no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme", ha explicado. Además, ha asegurado que esta vez seguirá todas las indicaciones médicas para evitar complicaciones y ha confiado en un especialista de Barcelona para conseguir "la nariz más bonita de España". Pero lo que más ha sorprendido es la decisión que ha tomado para evitar la exposición mediática tras la operación. "Me voy a poner una máscara por la calle y nadie conseguirá una foto mía", ha afirmado tajantemente, dejando claro que no quiere que se especule sobre su recuperación.

Por otra parte, Lucas también ha aprovechado su intervención televisiva en Antena 3 para responder a las críticas que ha recibido junto a su compañero Andy tras su actuación en el descanso de la final de la Copa del Rey de baloncesto, que enfrentó al Unicaja de Málaga y al Real Madrid en el Gran Canaria Arena. Los comentarios en redes no tardaron en llegar, calificando su show de "verbena de barrio" y criticando la calidad del sonido. Algunos mensajes señalaban que "los aficionados del Gran Canaria Arena deberían ser indemnizados" y que la actuación fue "bochornosa". Ante estos ataques, Lucas no se ha quedado callado y ha respondido con contundencia: "El que tenga un poco de sentido común sabe que son cuatro miserables que cuentan chistes en redes. La actuación fue normal", ha defendido ante Sonsoles Ónega. Además, ha explicado que en este tipo de eventos no hay tiempo para preparar un gran espectáculo: "Nos preguntaron si queríamos cantar y aceptamos, pero es un escenario complicado. Somos dos ante el peligro en una cancha de baloncesto".

Sobre las críticas a su voz, Lucas ha sido aún más tajante: "A estas alturas de mi vida, ¿me vas a decir que canto mal? La actuación fue perfecta en afinación". También ha justificado que la falta de ambiente en la retransmisión televisiva pudo afectar a la percepción del espectáculo en televisión. Andy y Lucas están en plena gira de despedida, antes de retirarse de los escenarios tras dos décadas de éxitos. A pesar de las críticas, el dúo gaditano sigue contando con el apoyo de su público, que ha llenado sus conciertos en ciudades como Vigo y A Coruña.