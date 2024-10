'Cifras y letras' despide por segunda vez a su concursante más querido

El esperado regreso de Álvaro Gamboa a 'Cifras y letras' ha concluido de manera inesperada tras ser eliminado por Verónica, una informática originaria de Cáceres que ha demostrado ser una formidable rival. Gamboa, quien ya había brillado en su primera etapa en el programa de La 2, llegaba con la reputación de ser el concursante más longevo del concurso, con 14 participaciones en su primera aparición. Sin embargo, su segunda etapa, que había generado altas expectativas, ha llegado a su fin tras ocho entregas.

En su retorno a concurso de TVE, Gamboa, un joven estudiante de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, impresionó desde el inicio con su capacidad para resolver complejos cálculos matemáticos con rapidez. Durante su primera semana de participación, dominó a sus oponentes sin dificultades, demostrando una destreza notable en los duelos de números y letras. Sin embargo, su racha de victorias se ha visto interrumpida este comienzo de semana cuando Verónica se ha enfrentado a él en un emocionante duelo que ha terminado por dejarlo fuera del concurso.

Verónica, una joven informática y community manager afincada en Lleida, se ha presentado en 'Cifras y letras' como una apasionada del scrapbooking y el lettering, pero fue su habilidad para el cálculo lo que la ha llevado a imponerse sobre Gamboa. El enfrentamiento ha comenzado con una primera ronda muy reñida, en la que ambos concursantes han logrado hacer pleno en las pruebas de números, pero Gamboa ha terminado la ronda ligeramente por delante, con 81 puntos frente a los 72 de Verónica. No obstante, la competencia ha dado un giro en la segunda fase, donde la concursante de Cáceres ha demostrado un dominio completo en las pruebas de letras, superando a Gamboa en todas las rondas restantes. La puntuación final ha reflejado la diferencia: Verónica se ha alzado con 132 puntos, mientras que Gamboa se ha quedado en 81. El joven, que ya había acumulado 5.200 euros en premios, se ha visto obligado a despedirse del concurso por segunda vez.

En otro orden de cosas, el presentador del programa, Aitor Albizua, se ha despedido de Gamboa con palabras de agradecimiento por su participación y su talento: "Formas parte de la familia de 'Cifras y letras'. Gracias por tu generosidad y por ofrecernos tu talento en este programa", ha expresado Albizua. Por su parte, Gamboa se ha mostrado satisfecho con su paso por el concurso, a pesar de no haber alcanzado el mismo éxito que en su primera participación. En un vídeo compartido en redes sociales, el joven ha comentado con humor: "Segundas partes... Bueno, creo que ha estado bien. Al final he terminado perdiendo, pero me llevo mi dinero, mi experiencia y el volver a veros".

La eliminación de Gamboa no solo ha generado comentarios entre los seguidores del programa, sino que también ha impulsado los índices de audiencia de 'Cifras y letras'. La emisión del lunes ha alcanzado un 4,9% de cuota de pantalla, con una audiencia media de 625.000 espectadores, el segundo mejor dato del programa en esta nueva etapa. Solo el episodio del pasado jueves, cuando Gamboa estuvo a punto de ser eliminado, superó esta cifra con un 5,3% de share. Por su parte, Verónica, la nueva ganadora del programa, acumuló 800 euros en su primera ronda final, dejando claro que es una competidora a tener en cuenta en las próximas entregas.