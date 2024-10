RTVE abre el casting de su nuevo concurso

RTVEsigue ampliando su oferta de entretenimiento con la adquisición de "The Floor", un nuevo concurso que busca conquistar a la audiencia en La 1. Este formato internacional, que ya ha triunfado en 15 países, se emitirá semanalmente en el prime time de la cadena pública. "The Floor" se une a otros programas de éxito que ya posee RTVE, como "Masterchef", "Bake off: famosos al horno" y "Maestros de la costura", sacando de nuevo el ente público la billetera a relucir. El ente público ha anunciado que el casting ya está abierto, para todos aquellos que quieran participar.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ya está abierto el casting para "The Floor", el nuevo concurso de estrategia y preguntas de La 1 de RTVE. Este formato internacional, que ha triunfado en más de 15 países, busca a concursantes que se enfrentarán en un tablero gigante dividido en 100 casillas, con el objetivo de conquistar el territorio y ganar un premio de 100.000 euros. Para participar, los interesados ​​deben inscribirse a través de la web oficial de RTVE. Los concursantes desafiarán a oponentes en duelos rápidos de preguntas basadas en imágenes, sonidos o conocimientos específicos, con un tiempo límite de 45 segundos por ronda. El concurso requiere no solo habilidad, sino también estrategia para avanzar y eliminar a los rivales, con cada victoria ampliando el territorio del ganador hasta que solo queda uno en pie.

Cómo funciona "The Floor"

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la compra de "The Floor", un concurso de estrategia y preguntas que promete ser uno de los platos fuertes de la nueva temporada. En este formato, 100 concursantes compiten por conquistar un enorme suelo LED dividido en 100 casillas, cada una representando una categoría de conocimiento diferente. El objetivo de los participantes es desafiar a los oponentes en rondas de preguntas rápidas para ganar sus casillas y aumentar su territorio en el tablero. A medida que avanza el concurso, los jugadores combinan conocimientos y estrategia para conquistar las casillas contiguas a la suya. El concursante que se queda sin tiempo en una ronda pierde y queda fuera del juego, mientras que el ganador de la ronda amplía su dominio en el suelo. El formato está diseñado para generar tensión y emoción, ya que los participantes se ven obligados a enfrentarse en desafíos cada vez más complicados a medida que avanza el programa. El concurso culmina con una gran final en la que los pocos concursantes restantes se enfrentan para decidir quién se lleva la victoria definitiva. "The Floor" promete convertirse en uno de los formatos estrella de RTVE, atrayendo tanto a los amantes de los concursos de preguntas como a los seguidores de los programas de estrategia.