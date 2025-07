'Daredevil: Born Again' traerá de regreso a un personaje clave del universo Marvel de Netflix

Brad Winderbaum, presidente de Marvel Televisión, describió uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios como “la 'Juego de Tronos' del UCM”, en referencia a su complejidad narrativa y tono épico. Se trata de una de las grandes apuestas del estudio para Disney+, plataforma en la que ya se ha integrado al personaje de Daredevil dentro de la cronología oficial del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras recuperar los derechos de personajes como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y el grupo 'Los Defensores', Disney+ ha ido reintroduciendo a Matt Murdock en la continuidad del universo 616. El Diablo de la Cocina del Infierno ha aparecido previamente en las series 'Ojo de Halcón', 'She-Hulk', 'Echo' y en la película 'Spider-Man: No Way Home'. En marzo de este año se lanzó oficialmente 'Daredevil: Born Again', una continuación de la historia iniciada en Netflix, pero ahora reconvertida en un “soft reboot” dentro del UCM. En el final de la primera temporada, el villano Wilson Fisk, conocido como Kingpin, consigue arrinconar a Daredevil, marcando un punto de inflexión en su renovado enfrentamiento. Una vez terminado el rodaje de la segunda temporada, que llegará al catálogo de contenido de Disney+ en 2026, la ficción recupera a uno de los clásicos personajes del Universo de Netflix, que no hizo acto de presencia en los primeros diez capítulos de 'Born Again'.

El espíritu de Netflix sigue presente en 'Daredevil'

El universo Marvel de Netflix continúa su integración oficial al MCU, y uno de los regresos más recientes es el del sargento Brett Mahoney, interpretado por Royce Johnson. El personaje, que debutó como un oficial raso en la primera temporada de 'Daredevil' en Netflix, fue ganando protagonismo a lo largo de las temporadas gracias a su alianza con Matt Murdock y su papel clave en el arresto de Wilson Fisk. Ahora, Mahoney regresará como personaje secundario en la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again', la secuela espiritual producida por Marvel Studios para Disney+. Aunque el personaje no apareció en la primera temporada de esta nueva versión, su regreso ha sido confirmado de manera indirecta a través de una publicación en Instagram del entrenador personal Naqam Washington, quien compartió una imagen junto a Johnson durante el final del rodaje en Nueva York, lo que sugiere su participación en los próximos episodios.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again está generando grandes expectativas entre los fans, no solo por la continuidad de la historia de Matt Murdock, sino por la incorporación de múltiples personajes provenientes del universo televisivo de Marvel en Netflix. Entre ellos destacan Jessica Jones, interpretada nuevamente por Krysten Ritter, y Frank Castle/The Punisher, encarnado por Jon Bernthal, quien también tendrá un especial propio en Disney+ y una futura aparición en 'Spider-Man: Brand New Day'. La primera temporada terminó con Daredevil y Karen Page formando una alianza con habitantes de Hell’s Kitchen para resistir los abusos de poder de Fisk, quien ahora es alcalde. Todo indica que en la nueva temporada el conflicto se intensificará, con más aliados y viejos conocidos uniéndose a la causa. Aunque no hay planes confirmados para una tercera temporada, Born Again ya se perfila como una verdadera reunión del universo Marvel-Netflix y una expansión sólida del MCU televisivo.