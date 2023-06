Clara Lago y David Broncano preocupados por el problema de salud de Grison en 'La Resistencia': ''¡Eso es una movida!''

Clara Lago ha vuelto a pisar el programa de MovistarPlus+ ‘La Resistencia’. La actriz acudió al espacio de David Broncano no solo para hablar de la serie que va a protagonizar en Netflix, ‘Clanes’, junto a Tamar Novas, sino además regresó para promocionar un libro solidario, un audiolibro y dos restaurantes que tiene en Madrid. Lago, además de enfrentarse al humor del presentador fue testigo del problema de salud que Grison mostró en pleno programa.

El músico comenzaba el programa confesando que tenía el culo muy mal. “Tengo el culo como un puto babuino. Estoy preocupado. Ayer me duché y se me cayó la piel como si me estuviera convirtiendo en un reptiliano”, decía. ‘’Eso es una movida’’, le espetaba el cómico al ver la herida. ‘’Tu cara sí que es una movida’’, le soltaba con rapidez Grison.

Broncano, ante tal situación, siguió tirando de su característico humor preguntando si había alguien entre el público que pudiera hacerle un triaje al colaborador. ‘’A urgencias’’, decía un espectador gritando. Una enfermera que también se encontraba allí no dudó en dar su diagnóstico.: “Es principio de úlcera grado 1. Cómprate ácidos grasos en la farmacia”, le aconsejaba esta. “Sí, ácido me voy a echar ahí”, decía el músico con humor.

Momentos después, Clara Lago entraba al programa cuando Broncano quiso informarle de la herida que su colaborador tenía. “Eso es un tema. A mí me suena a que tiene que verte un profesional”, decía la actriz madrileña. “No es leve, ¿eh?”, le aseguraba el jienense. ‘’Yo es que soy un poco de terapias alternativas’’, continuaba la actriz para luego recomendarle a Marcos el libro ‘La enfermedad como camino’ el cual le ayudaría a encontrar la raíz del problema. El presentador, volvía a repetirle al guitarrista que fuera al médico pero este volvía anegarse.