Un colaborador, en lo de Iker Jiménez: "¡No estoy dispuesto a pagar la deuda de Cataluña porque no me sale de los cojones!"

Anoche, en'Horizonte', el programa de Iker Jiménez en Cuatro, analizaron la ley de amnistía, que han firmado PSOE y Junts, contando con la presencia de expertos juristas.

Sin embargo, fue uno de los colaboradores habituales del espacio, el psiquiatra forense José Cabrera, quien se expresó con más rotundidad sobre este acuerdo de gobierno que condona una deuda en Cataluña que asciende a los 15 mil millones de euros.

"Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15 mil millones que se le van a condonar a Cataluña ¡porque no me sale de los cojones!", dijo vehementemente.

Y prosiguió el doctor: "Y no quiero que esta ley, de rondón, se lleve el tema de (Jordi) Puyol, que es el mayor saqueo que ha habido en la democracia. ¡Ojo!".