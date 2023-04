Una comensal de 'MasterChef 11' denuncia en redes que fue intoxicada por el programa

El pasado domingo 9 de abril, ‘MasterChef 11’ volvió a poner en marcha sus fogones debido a un pequeño descanso por vacaciones de Semana Santa. Tras un parón, RTVE emitió una nueva entrega en la que Carlota tuvo que dejar su delantal convirtiéndose así en la quinta expulsada. A pesar de sus grandes índices de audiencia, consiguiendo un 9,7% de share y 1.117.000 telespectadores, el talent culinario ha recibido un batacazo de parte de una usuaria.

La joven, de nombre Irene, ha denunciado en sus redes sociales el infierno que vivió tras ser comensal en la prueba de exteriores de este último programa en el Oceanografic de Valencia. La usuaria confiesa que trabaja allí y el programa la invitó para que el pasado 19 de enero fuera partícipe de la grabación. Lo que nadie se imaginaba es que lo ocurrido en aquella prueba traería una aglomeración de personas intoxicadas.

Irene, @irenemjaspe, abrió un hilo para narrar que de 70 personas que estaban invitadas a catar los platos de los concursantes, más de la mitad fueron intoxicadas. La protagonista decidió compartir una foto en la que se ve a ella y a cuatro de sus compañeras las cuales también sufrieron gastroenteritis. La intoxicada afirmó que al día siguiente de la prueba de exteriores tuvo que ir a Urgencias a que le inyectaran Primperan para poder parar los síntomas además de perder cinco kilos en tres días.

La empresa, al ver la cantidad de empleados intoxicados que no pudieron ir a ejercer sus labores profesionales informó al programa de lo ocurrido. Salud Pública se puso en contacto con los afectados para investigar lo sucedido pero, al parecer, la cosa no llegó a nada. Además, con esta declaración, Irene deja claro que tanto la productora como el programa no se pusieron en contacto con todos los afectados para pedir disculpas.

‘’Gracias @MasterChef_es por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida. Ya que estamos os animo a investigar un poco más también la relación de Masterchef con la ganadería intensiva. Besis!’’, concluye la afectada en su cuenta de Twitter.

Tras lo narrado, La Razón ha querido ponerse en contacto con RTVE y la productora de 'MasterChef' para aclarar lo ocurrido pero ambas no han querido hacer comentarios al respecto.