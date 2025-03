Una concursante de 'Gran Hermano' se abre Onlyfans y grabar contenido para adultos por 25 $ al mes

La casa de Guadalix no deja ni dejará de sorprendernos nunca, a pesar de que en estos momentos se encuentre cerrada tras vivir dos realities de forma consecutiva, 'Gran Hermano 19' y 'GH: Dúo 3'. Precisamente de la última edición anónima del concurso de Mediaset, que regresaba tras 7 años de ausencia a la parrilla de contenidos de Telecinco, hemos descubierto este fin de semana que una de sus concursante ha encontrado una fuente de ingresos extra un tanto curiosa y polémica, y más después de conocer las últimas declaraciones de la cantante jerezana Mala Rodríguez sobre Onlyfans. Vanessa Bouza, quien participó junto a su marido en las últimas dos ediciones de 'GH', ha empezado a compaginar su trabajo como cantante con la grabación de contenido para adultos, por el módico precio de 25 dólares mensuales y su pareja, Javi Mouzo, no solo no le importa, sino que además recomienda a la gente que suscriba al canal de su mujer.

Vanessa Bouza ha sorprendido a muchos al unirse a OnlyFans, una plataforma en la que los creadores pueden compartir contenido exclusivo a cambio de una suscripción mensual. Su perfil, enlazado en su biografía de Instagram junto a un emoji de diablillo sonriente, ha generado un gran revuelo, especialmente entre los seguidores de Gran Hermano. Su esposo, Javi, no ha dudado en apoyar su nueva aventura digital, animando a sus seguidores a seguirla en todas sus redes sociales y compartiendo la noticia en sus historias. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el precio de la suscripción, fijado en 25 dólares mensuales, una cifra que ha desatado una ola de comentarios en la red social X. "Madre mía", "¿Y quién le hace las fotos? ¿Su bastón?", o "Una cosa es ser cantante y otra es dar el cante", han sido algunas de las reacciones más llamativas. La decisión de Vanessa no ha pasado desapercibida, y aunque algunos la han criticado, otros han defendido su derecho a monetizar su imagen como mejor le parezca.