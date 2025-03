Famosos en OnlyFans: "La vergüenza no me paga las facturas"

Claudia Bavel es una creadora de contenido de OnlyFans más y no es la única famosa que ha estado en esta plataforma que genera grandes ingresos económicos en el corto plazo, lo que se convierte en un reclamo para famosos efímeros y otros, que realmente pasan apuros económicos. Numerosos rostros conocidos de nuestro país han ganado un dinero extra en esta web. O incluso, la han convertido en su modo de vida y no lo ocultan. El funcionamiento es sencillo, ya que se trata de un servicio de suscripción, con cuota inicial, a contenidos en Internet. Se puede realizar un pago mensual o bien, ir abonando por servicio. Por lo tanto, no es una red social sino un sistema de patrocinios, que ha seducido a más de unn famoso en apuros.

Jacobo Ostos ha sido uno de nuestros vip que ha hablado sin tapujos (y con un cheque por medio) sobre OnlyFans. Durante una entrevista en «Sábado Deluxe», en 2020, el hijo de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal explicó el motivo que empezó a utilizar esta plataforma «como un experimento social» que le ha terminado saliendo «muy rentable».El actor Adrián Rodríguez también ha sido creador de contenido en OnlyFans. Esta semana, el intérprete concedió una entrevista en «Fiesta» (otro que tampoco confiesa sus miserias si no es con contraprestación económica por medio) en el que habló sobre sus adicciones y explicó el motivo por el que decidió entrar en la plataforma. «¿Quién me iba a decir que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans? Al final, cuando la enfermedad va a más, te metes en cosas por conseguir dinero. Vas en automático», reconocía apesadumbrado ante la audiencia.

Jacobo Ostos, hijo del veterano torero Jaime Ostos Instagram

Otros rostros conocidos del universo Mediaset, como Patricia Steisy ,la conocida tronista de MyHyV y colaboradora de Telecinco, también ha utilizado esta plataforma para ganar un dinero extra. En una entrevista en septiembre de 2024, la granaína habló sin tapujos sobre el dinero que se podía embolsar con esta plataforma. «Yo gano un sueldo todos los meses, podría vivir perfectamente del OnlyFans. El mínimo, un mes mínimo, sin moverme mucho, sin hacer nada, puedo sacar perfectamente, unos 4.000 euros», explicó Steisy. En un buen mes, la televisiva ha llegado a ganar 14.000 euros en OnlyFans. Jonan Weirgo, influencer y ex Supervivientes 2023, en una entrevista en el podcast B3tter desveló que llegó a ganar en la plataforma 38.000 euros en el mes que estuvo en activo en la misma.

Malas experiencias

No todo son buenas experiencias. Rosario Mohedano y Mala Rodríguez también han estado en OnlyFans. Ambas artistas, tras su paso por la plataforma, han relatado sus nefastas experiencias en la web. En diciembre de 2023, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano denunció ante las autoridades que se había filtrado un vídeo suyo de contenido erótico X. Esta no fue la única vez que la sobrina de Rocío Jurado fue víctima de una filtración de su contenido para adultos.

La Mala Rodríguez llegó a ganar 150.000 euros al mes con esta plataforma. Tras su paso, habló sin tapujos sobre su propia experiencia en la web. «Lo dejé porque no me gustó. Viví cosas que no quiero repetir en mi vida. Creía que era algo guay y que podía controlar, y realmente me vi envuelta en una cosa que yo no recomiendo absoluto a ninguna chica», explicó en el podcast Vaya vaina. «Según mi experiencia, es que realmente es una forma de prostitución. Me siento en la obligación de poder decirlo porque hay muchas chicas que van a pensar que la única manera de tener dinero es explotando tu capital sexual. Tenemos que tener claro que ese no es el camino», declaró abiertamente sobre su experiencia, en otra entrevista en el podcast Nos tienen contentas.

Entrevista con la cantante Mala Rodriguez © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. Alberto R. Roldán Fotógrafos

Esta opinión de la Mala Rodríguez dista mucho de otras experiencias de creadores de contenido en OnlyFans, que defienden que esta plataforma no es prostitución. Patricia Steisy, a diferencia que la artista, tiene claro que no hace daño a nadie con su contenido en esta red. «La vergüenza no me paga las facturas», declaró la extronista en septiembre de 2024, defendiendo su trabajo en esta plataforma que le ha conseguido tener mejor calidad de vida e incluso comprar un chalé con piscina, algo que no se podía permitir de otra manera.