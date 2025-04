La consonante que ha dejado a Manu sin el bote de 'Pasapalabra' en dos ocasiones

En el último programa, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, Manu se quedó el viernes a tan sólo un acierto de obtener el ansiado bote de 'Pasapalabra'. En estos momentos, la cifra que puede lograr si consigue completar 'El Rosco' asciende a los 1.408.000 euros. De hecho, hay que recordar que este concursante ya ha vivido una situación similar en otras tres ocasiones.

La primera ocasión fue el pasado 20 de junio y luchaba por 250.000 euros. En ese momento, su rival era Vicky. Posteriormente, casi un mes después (17 de julio), volvió a vivir ese momento de quedarse a tan sólo un acierto. El bote era de 364.000 euros. Durante muchos meses y grandes actuaciones, no logró este nivel hasta el 26 de febrero que se quedó a una letra de 1.276.000 euros.

Una letra que ya le ha privado del premio en dos ocasiones

Una de las grandes curiosidades de esta situación tan excepcional es que, en dos de las cuatros ocasiones, se ha quedado sin acertar la misma letra: 'S'. De hecho, fue la primera de todas y la última, mientras que en las otras fueron la letra 'T' y 'M', respectivamente. Tras 220 participaciones en 'Pasapalabra', es muy curioso que se haya repetido la misma situación.

Sufrir dos veces la misma consonantes es una particularidad que no está al alcance de cualquiera y que hace de este concursante una persona especial para el programa. Estamos seguro que de su presentador, Roberto Leal, estaría deseando conceder el bote del concurso a Manu. Pero, de momento, todavía se le atraganta. A partir de ahora, estaremos muy pendientes de la letra 'S', su talón de Aquiles.

Emocionó a Nerea Garmendia y reveló su deporte favorito

En las últimas participaciones de Manu en 'Pasapalabra', el concursante ha sido muy destacado también por otras cuestiones que no son relativas estrictamente a las pruebas del programa. Por ejemplo, confesó cuál es su deporte favorito: "He hecho ciclismo y es el que más me gusta. No llegué a tanto (a nivel profesional), pero sí que le he llegado a pegar fuerte".

Por otro lado, también ha logrado emocionar a Nerea Garmendia con su despedida: "Quería despedirme de los invitados. A la compañía del equipo naranja, decirle que no es maldita sino bendita Nerea. A mi compañera Elena, que ha sido un placer estar a tu ribera. Y a los hermanos Patxi y Julio, decirles que me encantaron vuestras llegadas y me dan mucha pena vuestras salinas".