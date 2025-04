Roberto Leal se pronuncia sobre el ganador de 'El Desafío'

La noche del viernes, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, consagró a Gotzon Mantuliz como el ganador de la quinta edición de 'El Desafío'. El creador de contenido vasco, que nos atendió para hacer una primera valoración sobre su victoria, fue el mejor desde el inicio de las emisiones y siempre estuvo colocado en la primera posición del ranking.

Por ello, y desde un primer momento, ha sido el favorito para el público y todos los demás participantes le vieron como el rival a batir. Además, una de las cuestiones más destacadas de su paso por el programa llegó el último día cuando decidió entregar el poder de la donación de los 30.000 euros que había ganado al presentador, Roberto Leal. Fue él quien escogió a la ONG que quería ayudar con esa aportación económica: "Uno entre 100 mil", una asociación que trabaja a diario con el objetivo de terminar con la leucemia infantil.

Declaraciones de Roberto Leal

Este suceso, tan inesperado como emocionante, ha sido una de las cuestiones sobre las que ha respondido Roberto Leal en una entrevista de Antena 3 tras la final de 'El Desafío'. En un primer momento, fue preguntado sobre cómo vivió desde la visión del presentador el momento de pronunciar el nombre del campeón: "El momento de Gotzon era lo que todo el mundo quería, lo que todo el mundo se suponía. Al final no se sabía".

Además, apunta: "El programa tiene eso. puedes llegar a la final con muchísima ventaja y depende del jurado. Depende de una valoración subjetiva y de que el socio que se busque esté o no brillante ese día. Puede hacerte caer en la clasificación. Para mí, fue una alegría. Yo nunca tengo favoritos. No lo tenía tampoco en la final, pero creo que es justo desde el primer día hasta el último que haya sido Gotzon quien haya ganado".

Un gesto emocionante

Igualmente, ha querido valorar el gesto que tuvo el creador de contenido vasco con él, que os hemos mencionado anteriormente: "No me lo esperaba y se me siguen poniendo los pelos de punta. Es que cuando él estaba donando esos 30.000 euros...los donó a la ONG de la que yo soy socio. Con la que colaboro y a la que con todo lo que puedo ayudar, me parece poco".

"Vivió de cerca un momento que tuve durante el año anterior muy duro con una pequeña con la que estuve colaborando con ella y haciendo un trabajo...finalmente no pudo sobrevivir y se quedó en el camino. Gotzon esto lo sabía y ese día quiso donar el dinero a "Uno entre 100 mil". Entonces, todavía me emociono pensándolo", explica Roberto Leal. Además, el presentador concluye: "Es un momento que no voy a olvidar nunca. Primero, porque él se merecía ganar. Segundo, porque ese gesto es de agradecer siempre".

Por otro lado, también quiso valorar cuál ha sido la prueba más impresionante que ha hecho Gotzon Mantuliz durante su paso por 'El Desafío': "Yo creo que una de las más destacadas fue la primera. Ese número le sirvió para dejar claro que 'aquí estoy yo'. Me gustó mucho también el tiro con arco, con pebetero incluido. Es un momento también a tener en cuenta y de los más grandes de la edición. Otra que, a priori, es de los pocos que lo ha conseguido fue la de billar. Lo que hizo previo a la primera semifinal. Esta acrobacia con el billar no lo ha conseguido nadie".