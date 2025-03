Cuándo dejará de llover en España, Roberto Brasero responde la fecha exacta

Las últimas borrascas que azotan a España han provocado días lluviosos en toda la Península Ibérica, durante varios días seguidos, una situación que no está siendo nada agradable. Por eso todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿Cuándo dejaremos de usar el paraguas? La respuesta, la ha dado esta tarde Roberto Brasero en el magacín vespertino de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles'.

Lluvia y mucho frío aún

El meteorólogo y presentador del tiempo ha comentado que vuelven las nubes, y no solo las nubes, sino también las cargadas de lluvias y nevadas, que serán la noticia de mañana. A falta de una semana para la llegada de la primavera, el jueves 20, el tiempo será casi invernal, con nevadas en el centro y el norte a partir de los 1000 metros, e incluso por debajo, además de en el sureste, donde, aunque no haya avisos, se espera nieve en Sierra Nevada, por ejemplo. Esto se debe a la llegada de una nueva borrasca, llamada Konrad, que ha afectado principalmente a Portugal. Sin embargo, Roberto Brasero ha confirmado que en España, la atención se centra en Andalucía, donde ya se registran tormentas. En Sevilla y Huelva vuelve a llover y se escucharán truenos. Durante la madrugada y la jornada de mañana, las lluvias pueden ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas y rachas intensas de viento, lo que provocará un temporal en la región. No obstante, las lluvias no se quedarán solo en Andalucía, sino que seguirán avanzando de sur a norte durante la madrugada, lo que traerá un nuevo temporal mañana. Además, las precipitaciones se extenderán a casi toda la península tanto el jueves como el viernes. Para el fin de semana, sin embargo, la lluvia dejará de ser noticia, aunque el tiempo no mejorará del todo. Si bien no habrá precipitaciones, las temperaturas descenderán aún más mañana, lo que explica las nevadas, y el fin de semana, aunque sin borrasca, habrá que abrigarse como si estuviéramos en pleno invierno. Será el último fin de semana invernal, con temperaturas más bajas de lo habitual para estas fechas, por lo que de momento serán hasta el viernes los últimos días con lluvia en nuestro país.