¿Cuándo se estrena la nueva edición de 'Gran Hermano VIP'?

El estreno de 'La última noche' en Telecinco contó con un as bajo la manga: la presencia de Marta Flichcomo invitada. Flich, quien próximamente será la conductora de la octava edición de 'Gran Hermano VIP', se sentó en el plató del programa nocturno presentado por Sandra Barnedapara revelar las primeras noticias sobre el regreso de este icónico formato a Mediastet.

La copresentadora de 'Todo es mentira' anunció que 'GH VIP' regresará el jueves 14 de septiembre y compartió más detalles sobre cómo será esta nueva entrega.

Marta Flich relató cómo se enteró de que sería la presentadora de 'GH VIP': "Me llamaron y me citaron en una reunión. Siempre soy optimista, así que fui con entusiasmo. Allí me comunicaron que estaban planeando el regreso de 'Gran Hermano VIP' y que querían que yo fuera la presentadora", explicó, confesando que solo tuvo que mantener el secreto durante 24 horas y solo confió en su marido (Edu Galán), revelándoselo de manera ingeniosa.

La presentadora habló sobre el desafío que representa ser la nueva conductora del reality show, que en el pasado fue presentado por Jesús Vázquez, Jordi González o Jorge Javier Vázquez. "Es un reto, pero no una palabra negativa. Cada uno de nosotros debe imprimir su personalidad en el proyecto que conduzca, siendo honestos con el público. En mi caso, puedo aportar mi espontaneidad y sentido del humor", señaló.

Flich aseguró no temer las comparaciones con el último conductor del programa, Jorge Javier Vázquez, quien se encuentra de baja médica y no estará en esta nueva edición. "Me parece fantástico, es un elogio que me comparen con Jorge Javier, uno de los mejores presentadores, si no el mejor comunicador de este país. Y también con Mercedes Milá, que es extraordinaria", compartió esta con Barneda.

En cuanto a la nueva edición de 'GH VIP', la también humorista adelantó que el casting será diferente y encantará al público, pero no reveló nombres hasta el momento adecuado. Asimismo, se contó que la nueva edición contará con un logo renovado y una casa espectacular, con un plató nuevo que tendrá un elemento desconocido y novedoso que se revelará desde la primera gala.

Para finalizar, se mostró el nuevo logo de 'Gran Hermano VIP' y un breve adelanto del regreso, con la emblemática voz del Súper. También se informó que Ion Aramendi será el encargado de presentar los debates del programa, mientras continúa como presentador del concurso 'Reacción en cadena'.