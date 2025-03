Dani Fernández confiesa en 'El Hormiguero' el mayor secreto de su etapa en Auryn: "Yo cantaba en inglés, pero..."

Dani Fernández ha sido el invitado estrella de 'El Hormiguero' en su emisión de este martes por la noche. El cantante castellano-manchego, que se encuentra en plena gira "Esto es una jauría", ha visitado el plató de Antena 3 para hablar sobre su evolución musical, el éxito de sus conciertos y algunas anécdotas personales. A sus 33 años, el exmiembro de Auryn ha logrado consolidarse como una de las voces más destacadas del pop-rock español.

Pablo Motos ha comenzado la entrevista con un cálido recibimiento: "Hoy vamos a disfrutar de lo lindo. Ha venido esta noche a divertirse a 'El Hormiguero' Dani Fernández". El público ha recibido al artista con una gran ovación mientras se abrazaba con el presentador. "Esta es tu segunda visita. Bienvenido de nuevo", le ha dijo Pablo Motos. A lo que Dani ha respondido con humor: "Sí, es mi segunda visita y no veas si se ha hecho esperar, Pablo". Entre risas, el presentador valenciano le ha mostrado imágenes de su última aparición en el programa en 2015, cuando aún formaba parte de Auryn.

Dani Fernández ha experimentado una notable transformación en su carrera musical desde la disolución de Auryn en 2016. Su reciente éxito en el WiZink Center (actual Movistar Arena) es prueba de ello. "Sí, es increíble. Lo hemos hecho dos veces con esta gira y la verdad es que no me lo esperaba. Ha sido una locura y todo es gracias a mi gran público que hace posible que más de 15.000 personas acudan a verte. En realidad, al ser dos llenos, hemos estado más de 30.000 personas", ha explicado emocionado. Pablo Motos ha querido profundizar en su transición tras la disolución de la banda y cómo afectó a su vida personal. "Pasé de ser famoso a estar en otro escalón. Tuve que replantearme qué quería hacer. Nosotros en Auryn dábamos muchísimos conciertos al mes, y después de la separación, volví de un día para otro a mi rutina habitual. Me costó mucho a nivel psicológico. Hice terapia y afronté que era una realidad nueva y que tenía que saber qué quería hacer y qué quería cantar. Yo en Auryn cantaba en inglés, pero yo no sabía inglés eso te lo confieso a ti Pablo", ha confesado Dani. "Yo tampoco se inglés", ha afirmado Pablo entre risas. "Yo sabía poco, pero he ido ahora a peor", ha bromeado Dani.

El cantante también ha revelado que tras Auryn algunos amigos se alejaron de él: "Fue complicado aceptar que pasé de importar a no hacerlo. No comprendía cómo podía cambiar todo tan rápido. Pero con el tiempo entendí que lo más importante era encontrarme a mí mismo y el camino que quería seguir". Sobre su situación económica tras la separación, Dani ha reconocido: "Yo tenía dinero tras Auryn, pero después lo perdí. No me llegué a arruinar, pero sí pasé por momentos difíciles. Mi familia me ayudó muchísimo".

Uno de los momentos más especiales de la noche ha llegado cuando Pablo Motos ha mencionado "Me has invitado a bailar", uno de los temas más populares del artista. "Es mi canción favorita", ha confesado el presentador. Dani, por su parte, ha explicado la conexión especial que siente con este tema: "Desde que la compuse supe que tenía algo especial. Es una canción que tiene un mensaje bonito, que me levanta y creo que conecta mucho con la gente". Para sorpresa del público, Dani ha interpretado el tema en directo con Pablo Motos acompañándolo a la guitarra. "No ha estado nada mal, Pablo", ha bromeado el cantante.

Por otra parte, el inicio de 2025 ha sido agridulce para el artista. Además de recibir premios y lograr un gran éxito profesional, ha tenido que enfrentar una situación complicada: "El 2 de enero tuve un incendio en casa. Estoy en mi mejor momento profesional, pero cuando llego a casa me encuentro con el problema de que está siendo reformada. Me han dado el disco de oro, pero no tengo ni dónde colgarlo", ha relatado con resignación. Asimismo, sobre su último disco, "La jauría", el cantante ha explicado que es una reflexión sobre la sociedad actual y la presión que se vive en redes sociales: "Me di cuenta de que estaba más pendiente de a qué público tenía que ir mi música que de escribir lo que realmente quería. Reflexioné sobre este mundo donde la gente está más preocupada por gustar a los demás que por escucharse a sí misma".

El próximo 19 de marzo se estrenará "Todo cambia", un documental sobre su vida y trayectoria. "En él hablo de lo que supone ser famoso en un pueblo. Yo soy de Alcázar de San Juan, y cuando era joven sentí que cualquiera podía señalarme por ser quien era. No siempre sentí el apoyo, pero ahora me he reencontrado con mi tierra y mis raíces", ha afirmado. El cantante también ha revelado que ha sido nombrado hijo predilecto de su localidad natal, un reconocimiento que le ha hecho especial ilusión.

Uno de los temas inevitables en la conversación ha sido su relación actual con los miembros de Auryn. "En mi caso, es una relación un poco complicada porque fue una separación rara. Al principio dijimos que era un descanso cuando en realidad sabíamos que no lo era. Les tengo mucho cariño, pero hoy en día con algunos tengo más relación y con otros menos", ha explicado. Además, Dani ha admitido que la dinámica dentro de la banda era difícil de gestionar: "Éramos muy jóvenes y no sabíamos afrontar el momento en el que estábamos. Quiero recordar a mis compañeros de la mejor forma posible, por eso no guardo rencor".

En la parte más distendida de la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por su sonambulismo, una condición que ha generado situaciones divertidas a lo largo de su vida. "Sí, sigo siéndolo (ríe). Una vez me fui de mi casa y mi madre me encontró en la puerta con la mochila puesta. Cuando tengo un concierto importante, a veces canto en sueños y algún amigo me ha grabado", ha revelado entre risas. También ha compartido Dani una anécdota insólita que le ocurrió en un viaje a Londres: "Casi me meten preso. En el aeropuerto me pararon en seguridad porque encontraron una bala en mi chaqueta. No lo recordaba, pero semanas antes un amigo que hace tiro profesional me la había regalado. Me puse blanco cuando la vi. Intenté explicar la historia y la Guardia Civil alucinaba", ha contado entre carcajadas.