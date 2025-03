Los dos amores de Dani Fernández: su mujer artista y la niña que le cambió los esquemas

Dani Fernández se dio a conocer como cantante siendo un niño, pues tenía tan solo 14 años cuando representó a España en el Festival de Eurovisión Junior 2006. No se trajo el galardón a casa, pues quedó cuarto en la competición, pero sí que le abrió las puertas a una fructífera carrera musical. Tres años después formó equipo en Auryn, una ‘boy band’ en la que compartía escenario con Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Álvaro Gango. La formación duró tan solo siete años, pues sus diferencias eran cada vez más grandes según iban creciendo y persiguiendo sueños distintos. Él continuó cosechando éxitos en la música, ya en solitario, aunque antes tuvo que transitar sus propios infiernos al perder el rumbo y no saber muy bien qué hacer cuando le anunciaron que su grupo se iba al trate y debía pensar en un futuro en solitario.

Aun así, salió reforzado y ahora cuenta con fans propios que jalean sus canciones, como la que le ha llevado a recorrer la geografía española con su gira ‘Esto es una jauría’, la misma que le lleva este mismo martes a sentarse con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Aquí hablará largo y tendido sobre su faceta profesional, pero quizá también sobre esa otra vertiente en la que también ha encontrado el éxito: el amor. Y es que el cantante está enamorado y ha encontrado en su esposa, Yarea Guillén, quien también es cantante y compositora de profesión. También la madre de su hija, Belice. Ellas dos son sus grandes pasiones, los amores de su vida, quienes le han hecho entender su propia existencia desde un punto de vista bien distinto, llegando a replantarse sus prioridades y desbancando a la música como lo más importante para él: “Cuando estoy ahí arriba estoy a tope, como el primer día, y me dejo la piel como siempre, pero ya no lo hago con la misma ilusión y eso me jode, porque la música lo era todo para mí”, decía en ‘Esquire’. Ahora sus prioridades son ellas.

La pareja de Dani Fernández, Yarea Guillén, es hija de músico y una escritora, lo que le ha dado las bases para aunar las pasiones de sus padres en su propia profesión como cantante y compositora. Tiene 27 años y nació en Bilbao, aunque se crio en Cartagena, Murcia. Aun así, el destino quiso que el flechazo entre los artistas fuese en Madrid, en 2018, donde ella se mudó en busca de sus sueños y donde él ya hacía lo propio dando sus primeros pasos en solitario. Ahora llevan cerca de ochos años compartiendo sus vidas, aunque siempre han querido mantener su romance alejado del foco mediático, algo que cambió con la llegada de la pandemia del coronavirus, lo que les hizo relajar ese celo que mantenían.

Así, más abiertos al público en este sentido, no dudaron en compartir con su público su paso por el altar, el cual tuvo lugar en mayo de 2022, en una preciosa ceremonia celebrada al aire libre, rodeados de sus familias y seres queridos, entre los que se encontraban muchos rostros conocidos. Lo curioso es que no dijeron nada de sus planes de intercambiar alianzas a sus invitados hasta que llegó el enlace, pues fue en la propia velada cuando conocieron lo que se habían propuesto. Esto hizo que su ‘sí, quiero’ fuese aún más especial. Un año y medio después, en diciembre de 2023, llegó al mundo su hija Belice. “Pídeme que voy a estar cediendo a todo lo que te haga disfrutar. Y cuando algo se desarme solo tienes que avisar”, le dedicaba Dani Fernández a su niña en redes sociales. Ahora que ella está en el mundo le es más difícil pasar tiempo lejos de casa: “El momento más delicado de mi profesión es dejar gente en casa y no solo ahora con mi mujer y mi hija, también con mis padres, amigos… Siempre ha sido para mí lo peor, porque se celebran cumpleaños y fechas importantes y te las pierdes”, reconocía en ‘Esquire’.