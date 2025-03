Ana Peleteiro confiesa en 'El Hormiguero' lo que haría si logra 15 metros en triple salto: "Me quitaría toda la ropa y..."

'El Hormiguero', el programa por excelencia de Antena 3, ha iniciado la semana con una invitada de lujo: Ana Peleteiro. La atleta gallega, especialista en triple salto, ha visitado el espacio presentado por Pablo Motos tras su reciente victoria en el Campeonato Europeo de Apeldoorn, en Países Bajos. Peleteiro, quien se alzó con la medalla de oro en su categoría, también habló sobre su noveno título como campeona de España y sobre su trayectoria en el atletismo. La deportista, considerada una de las mejores en la historia del atletismo español, cuenta con un palmarés envidiable, incluyendo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y varios récords nacionales en su disciplina. Su carisma y esfuerzo la han convertido en un referente del deporte español y una inspiración para las nuevas generaciones.

Desde el inicio del programa, el ambiente en el plató ha reflejado la admiración por la atleta. Pablo Motos le ha dado una cálida bienvenida: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' la campeona Ana Peleteiro", ha expresado, provocando los aplausos del público. Peleteiro, visiblemente emocionada, ha bromeado: "Qué vergüenza tantos aplausos. Pasará el tiempo y me seguiré avergonzando por esto". Pablo Motos ha destacado al comienzo de la entrevista la hazaña de la atleta en el reciente campeonato europeo: "Qué bien, Ana, lo has vuelto a hacer". A lo que Peleteiro ha respondido con humor: "Sí, fue muy difícil". El presentador de Atremedia ha revelado que su equipo la había contactado antes del torneo porque confiaban en su victoria, aunque ella prefirió mantenerse cauta: "Cuando presentaste a los invitados el pasado jueves y dijiste mi nombre, apagué el móvil porque no quería ver los comentarios de gente diciendo que era una flipada por pensar que iba a ganar antes de competir".

Durante la entrevista, Peleteiro ha compartido sus sensaciones tras el salto que le dio el oro en Apeldoorn. Con 14,37 metros, la gallega se impuso en la final, aunque no lo consideró su mejor intento: "No fue un supersalto. Mi mejor intento suele ser el cuarto, pero esta vez me mentalicé en abrir la prueba con un gran salto. Como el primero fue nulo, me rayé un poco, pero en el quinto logré una buena marca y supe que tenía el oro". Uno de los grandes sueños de Peleteiro es superar la barrera de los 15 metros: "Sí, ese es mi sueño. Si llego a 15 metros me quito toda la ropa y me vuelvo loca", ha afirmado entre risas. Asimismo, Ana ha explicado que nunca ha alcanzado esa cifra, ni siquiera en entrenamientos, y que la adrenalina de la competición saca lo mejor de ella: "En entrenamiento nunca he saltado más de 14,20 metros. Yo creo que es porque me falta la adrenalina del momento".

Por otra parte, Peleteiro ha hablado sobre la importancia de la fortaleza mental en su desempeño. "Antes de la competición, pasé por unos días duros, me visualizaba todo el tiempo perdiendo", ha confesado. La atleta ha reconocido que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo: "Este año he tenido meses muy duros leyendo comentarios malos sobre mí. Me gusta interactuar en redes, pero no quiero dejar de hacerlo por cuatro o cinco personas que me insultan". Ante esto, Pablo Motos le ha sugerido responder con ironía a los comentarios negativos, a lo que Peleteiro ha contestado con una sonrisa: "Pues sí, tienes razón. Leer cosas malas te hace replantearte cosas y pensar que tú eres la culpable... pero ahora estoy en mi mejor estado de forma".

La atleta también ha abordado una de las decisiones más comentadas de su carrera: el cambio de entrenador. Tras ocho años con Iván Pedroso, ha pasado a ser entrenada por su esposo, el también atleta Benjamin Compaoré. Peleteiro ha defendido su elección: "Siempre que he cambiado de entrenador he ido a mejor. Necesitaba un cambio de motivación para no cansarme del atletismo y tener una segunda maternidad". Sobre cómo afecta su relación de pareja a la dinámica de entrenamiento, ha explicado: "Creo que a Iván le hablaba peor que a mi marido. Tengo tanto respeto por mi relación de pareja que cuido mucho el saber tratar a los demás". También ha reconocido que la terapia ha sido clave para aprender a comunicarse mejor en el entorno deportivo.

En otro orden de cosas, el triple salto es una de las disciplinas más exigentes del atletismo, y Peleteiro no ha ocultado las dificultades físicas que enfrenta. "Estoy compitiendo con dolor y asumiendo cierto riesgo... y eso que me decían que yo era quejica", ha comentado con ironía. Su rodilla ha sido una de sus principales preocupaciones: "El día de la final pensaba que no iba a poder competir por el dolor. Me infiltré a una hora de salir y me di varios masajes para poder competir bien". Peleteiro también ha hablado sobre el impacto a largo plazo de su disciplina: "El triple salto no es algo que pueda hacer todo el mundo porque es muy duro. La lesión más común es el dolor de espalda, pero también acabas con artrosis o prótesis".

Tras su éxito en el Europeo, la atleta ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío: el Mundial de Atletismo en China. "En dos semanas me marcho a China a volver a competir en el Mundial. Me veo bien, no estoy cansada", ha asegurado. Aunque la celebración por su oro fue moderada, Peleteiro ha confesado que disfruta los pequeños placeres de la vida, como la gastronomía gallega. En especial, ha destacado un postre tradicional del carnaval: "Me pongo morada de oreja y yo creo que es lo que me hace saltar así de bien en la pista cubierta".

Uno de los temas más serios de la entrevista ha sido el control antidopaje en el atletismo. Peleteiro ha revelado que tras anunciar su embarazo recibió una notificación inmediata para someterse a pruebas: "Si hacer controles después del parto sirve para atrapar a tramposas, que me hagan todos los que quieran", ha sentenciado. Para cerrar la entrevista, Pablo Motos le ha pedido un consejo para las niñas que sueñan con ser deportistas de élite. Peleteiro lo ha tenido claro: "Lo más importante es disfrutar. Seguramente tengan padres que las presionen, pero lo primero son los estudios, luego disfrutar y, por último, ser responsable con lo que hacen. La responsabilidad es clave en el deporte y en la vida".