David Broncano lanza un mensaje a Ana Obregón en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ volvió a regalar momentos el pasado miércoles 12 de abril. David Broncano se encontraba hablando con su colaborador, Jorge Ponce. El cómico hablaba de la magia alegando que no le gusta. "No me gustan mucho los magos porque se ganan la vida a través de la mentira y el engaño. No hacen magia, hacen trucos de magia", señalaba Ponce a la vez que el presentador confesaba que tampoco le gustaba.

‘’La magia existe y solo hay que saber verla que lo rodea todo’’, continuaba contando el malagueño para soltar una indirecta popular. ‘’La magia puede hacer cosas imposibles como que un bebé nazca de una madre que no es su madre, porque su madre es su abuela... La magia del dinero", remataba haciendo referencia a Ana Obregón a la vez que provocaba los aplausos y risas del público y de Broncano.

‘’Quiero entrevistarla’’ decía el presentador de ‘MovistarPlus +’ mirando a cámara dejando claro su deseo de tener a la bióloga sentada en su sofá. ''La invito", volvía a decir el conductor del programa, a lo que Ponce exclamó: "¡Y que se traiga a la niña también!". El jienense al escuchar esto último negaba la invitación de la pequeña bebé. ‘’a la niña no la voy a entrevistar porque tendrá poderes’’, le decía al colaborador.

Por último ambos también quisieron lanzar una pullita al empresario de Inditex, Amancio Ortega, acusándolo de ser un verdadero mago. ‘’El mejor mago del mundo es Amancio Ortega. Como diga que desaparezca ‘El Mago Pop’..., madre mía’’, sentenciaba con tono de humor.