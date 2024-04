David Broncano rechaza el poder participar en 'MasterChef Celebrity'

Durante la emisión del último programa de 'La resistencia', David Broncano recibió la visita de los jueces de 'MasterChef', Jordi Cruz Mas, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, con motivo del estreno de la duodécima edición del programa culinario. En medio de la conversación, los jueces plantearon la posibilidad de que Broncano participara en 'MasterChef Celebrity'.

El presentador respondió de manera tajante con un "No" rotundo ante la propuesta de convertirse en concursante del programa. Aunque Jordi Cruz trató de persuadirlo asegurando que "sería una experiencia de aprendizaje", Broncano se justicó señaló "la duración extensa de las grabaciones" como principal motivo. "Hay que tirarse allí cuatro meses", comentó Broncano, recibiendo la respuesta jocosa de Jordi Cruz, quien aseguró que "lo echarían rápidamente del programa".

La conversación continuó con bromas por parte de los jueces sobre el posible fichaje de Broncano por Televisión Española, mientras él manifestaba su sorpresa ante la situación. A pesar de los intentos de persuasión por parte de los jueces y la insistencia de Samantha Vallejo-Nágera en la diversión que supone el programa, Broncano mantuvo su postura.

Entre risas, Jodri Cruz y Pepe Rodríguez bromeaban sobre la supuesta "pereza" de Broncano y su estilo relajado en el programa 'La resistencia'. Aunque en tono jocoso, se le acusó de ser "perezoso y de no cumplir con todas las tareas bajo mínimo esfuerzo", Broncano mantuvo su posición. "Tengo cocina en casa. Aprendí en su momento a cocinar, pero se me olvidó. Ahora me he comprado unas lenguas de siliconas para hacerme tortillas por las mañana y con eso voy funcionado. También hago yogur con frutas", afirmó Broncano al ser preguntado sobre sus dotes culinarios.

La intervención de los jueces concluyó con un comentario de Jordi Cruz sobre el supuesto desconocimiento culinario de Broncano: "Tu no aprendistes nunca y se te nota mucho. Son doce años viendo aspirantes y a ti se te nota que estás verde como un kiwi". A pesar de las risas y bromas generadas por la propuesta de convertirse en concursante de 'MasterChef Celebrity', David Broncano se mantuvo firme en su negativa debido a las largas horas de grabación que implicaría participar en el programa.