'MasterChef 12': ya se conoce al primer expulsado del concurso

La primera gala de la edición 12ª de 'MasterChef' no decepcionó y cumplió con todas las expectativas. La noche inaugural estuvo repleta de emociones, broncas e incluso la eliminación de uno de los aspirantes. Entre los 16 nuevos participantes seleccionados entre 50 finalistas destacan figuras como José, David, Tamara, Maicol, Ángela, Samya, Pilar, Pulga, Celeste, Esther, Gonzalo, Tessa, Alberto, Ramón, María Álvarez y Adriana.

El episodio comenzó con una prueba de exteriores en Barcelona, donde los concursantes fueron desafiados a cocinar frente a la majestuosa Basílica de la Sagrada Familia. Divididos en dos equipos, los aspirantes debieron elaborar platos inspirados en la tradición gastronómica catalana. A pesar de las tensiones y desafíos enfrentados por los equipos, el equipo azul logró imponerse, aunque no sin controversias, especialmente entre Samya y Celeste.

Posteriormente, llegó el momento de la prueba de eliminación, donde los concursantes debían presentar un plato que reflejara su identidad culinaria y sus raíces. Acompañados por el renombrado chef Martín Berasategui y la ganadora de MasterChef Celebrity 5, Raquel Meroño, los participantes pusieron a prueba sus habilidades y creatividad en la cocina. Sin embargo, la noche también estuvo marcada por la triste despedida de uno de los concursantes. Tessa se convirtió en la primera expulsada de la temporada debido a su desempeño en la prueba de eliminación, donde su plato no logró impresionar a los exigentes jueces.

"Tenía tantas ganas de hacerlo todo bien y, de repente, yo misma me he bloqueado. Tenía el presentimiento de que no llegaba, de que me iba a ir y lo he sentido todo el rato, creo que es lo que he hecho con el plato. De alguna manera me he estado autoboicoteando", afirmó la aspirante madrileña tras conocer que era ella y no otro compañero quien debía abandonar las cocinas del programa de La 1.

Además del espectáculo en las cocinas, algunos espectadores expresaron su descontento en redes sociales por el horario de inicio del programa (22:55 horas), que comenzó tarde en la noche, lo que generó críticas y demandas por un cambio de horario que permita a la audiencia disfrutar del programa sin tener que trasnochar.