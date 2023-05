David paga cara una insolencia con Samantha y se queda por el camino en 'MasterChef11'

La decimoquinta entrega de 'MasterChef11' se presentaba movidita tras vivir la repesca de Marta y Laura, y la postrera expulsión de esta última al ser la peor valorada por los jueces en la prueba de eliminación, a la que la condujo el poliamoroso Jotha con su manzana envenenada. De hecho, la emisión de la noche del lunes comienza fuerte con el propio Jotha confesando su bisexualidad.

Una noche que acabaría con la expulsión de David, que se tuvo que ver las caras en la última prueba de eliminación con Camino, que hizo un mejor solomillo Wellington, a juicio del jurado, que él. Jotha y Álex, por su parte, fueron los mejores una vez más en el reto principal que consistió en hacer un plato vegetariano con ingredientes limitados.

La primera invitada de la noche es la ganadora de 'MasterChef Celebrity 5', Raquel Sánchez Silva. Algunos concursantes parten con unos minutillos extra de ventaja por adivinar las calorías de diferentes alimentos. La prueba principal entre fogones consiste en realizar un plato vegetariano. Como lastre, sólo pueden cocinar con cinco ingredientes cada uno.

El segundo convidado a las cocinas es Josean Alija, chef del vizcaíno restaurante 'Nerua' (integrado en el museo Guggenheim), que se pone el delantal para cocinar junto a los aspirantes. El George Clooney de Andorra, Francesc, mientras cocina le tira la caña a la presentadora de 'Pekín Express': "Qué guapa eres".

El tiktoker Lucas, personaje que merece capítulo aparte, ha descubierto que se puede vivir sin el móvil: "se llama vida real", y que su vocación son la cocina y las redes sociales, y no la publicidad como sus padres le habían forzado a estudiar.

Del triunfo de Álex al "plato asqueroso" de Francesc

Eneko, buen plato "pero infantil"; Jorge Juan aprueba por los pelos; se siente "bloqueaeíllo. Tiene que volver el mancheguete que entró aquí". Lucas, "está a tu nivel a tu actual; yo quiero más", le apunta Jordi; juicio positivo para las alcachofas en tempura de Álex. No hay clemencia con el arroz que prepara Francesc: "El plato está malísimo, asqueroso", juzga Samantha.

"El peor plato que has hecho aquí con diferencia", le comenta Jordi a Camino. Un "sí pero no" de Pepe para la ensalada de Marta. A Lluis no le sale un plato bonito pero sí bien trabajado. El ravioli de Pilu no tiene éxito, "te la has pegao" en palabras de Jordi. David se lleva un juicio negativo pero un abrazo de Raquel, que provoca una oleada de apretones entre los concursantes y chefs.

Castañazo de Fray Marcos con su plato de patatas con lentejas. Bien vendida pero mal cocinada la crema de guisantes de Ana. El arroz basmati de Claudia no es bien acogido. Jotha vuelve a salirse con la suya: "He trabajado más tranquilo al tener la inmunidad".

Terminada la cata, el veredicto es el siguiente: Jotha y Álex son los mejor valorados. Eneko, Lluis, Marta y Luca aprueban. El resto: Pilu, Camino, David, Fray Marcos, Francesc, Ana, Claudia y Jorge Juan van a ala prueba de eliminación.

Prueba de eliminación

En este segundo y decisivo reto de la noche, la habilidad y la rapidez son fundamentales para el desempeño de los aspirantes. Jotha y Luca se enredan porque el primero dice que mandaría al tiktoker a la prueba de eliminación; Luca replica que se vengaría encantado y enviaría al dj leonés de cabeza a la prueba de fuego. Por su parte, Fray Marcos desecha nuevamente gastar el pin de la inmunidad: "Voy a cocinar con mis compañeros".

Álex, el mejor de la prueba anterior, rescata de las llamas a Francesc, aka "Paquito, La Leyenda"; mientras que el segundo en discordia, Jotha, vuelve a hacer una de las suyas y eleva a los cielos a Fray por joder "como quiere cocinar, no va a cocinar". Se une al concurso el ex celebrity Boris Izaguirre.

Los aspirantes se enfrentan a las carreras de 'MasterChef': se enfrenta en dos carreras de tres aspirantes y los dos más rápidos se libran de la eliminación, mientras que los dos más lentos se batirán en un duelo por salvar su concurso. Camino, Jorge Juan y Pilu en un equipo; y David, Claudia y Ana en el otro. Han de hacer un steak tartar, un cachopo y una ternera Strogonoff.

Del primer trío, Camino se queda por el ídem, rezagada. Se enfrentará a David en un duelo final. Un solomillo Wellington decide quien no continúa en 'MasterChef11'.

Mientras se desarrolla la última prueba, los chefs 'regalan' un delantal negro extra a Ana por "escucharla decir soplíos" en palabras de la estepeña. Buen trabajo por parte de ambos concursantes, pero uno tiene que marcharse.