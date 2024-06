Denisse Peña pone contras las cuerdas a Broncano tras su fichaje en RTVE: “Yo venía a todo”

A pesar de haber pasado dos meses desde su anuncio, el fichaje de David Broncano por RTVE por 28 millones de euros por dos temporadassigue generando controversia en varios sectores de la comunicación en nuestro país. La incorporación de “La Resistencia” en la parrilla del ente público obligará a realizar una serie de modificaciones en sus contenidos para encajar correctamente el programa liderado por el cómico jienense. Mientras tanto, el programa continúa con normalidad en Movistar Plus+ y ayer recibió la visita de Gabriel Guevara y Denisse Peña, quienes presentaron la serie “Desde el mañana”, estrenada el 12 de junio en Disney+.

Dardo envenenado

Durante la entrevista, Denisse Peña mencionó el fichaje, afirmando que “venía a todo”. En las preguntas clásicas del programa sobre el patrimonio del invitado y las relaciones sexuales en el último mes, Peña comentó que el proyecto diario en el que participaba, “4 estrellas”, finalizaría, insinuando que el espacio de la ficción sería ocupado en septiembre por “La Resistencia”.

"Trabajo en una diaria también, no me queda mucho tiempo", comentó Peña. Al ser preguntada por el presentador sobre qué proyecto se trataba, se alegró del interés de Broncano. "Qué bien que hayas sacado este tema: 4 estrellas, en La 1 de Televisión Española, por las noches". "Quiero pensar que no están relacionadas y que son decisiones independientes. Me siento mal ahora, claro...", comentó Peña. "No, no, para nada, vamos", respondió Peña, a lo que Broncano admitió: "Me siento mal ahora".

Enterraron el hacha de guerra

"No pasa nada. Te he traído esta piedra para los nuevos comienzos porque os deseo lo mejor", explicó la invitada de la noche, refiriéndose a la amatista que le regaló. "Me has traído la piedra para quitarme el estrés y lo que me has dicho me lo ha incrementado", reaccionó Broncano. "Es que estaba entre la piedra y mi finiquito, y pensé: 'la piedra es más bonita'", bromeó la actriz, haciendo reír a Broncano, quien agradeció el gesto. "Sois todos muy talentosos y seguro que pronto surgirán muchos proyectos porque os los merecéis", añadió sobre la cancelación de la serie.

"Es verdad, eso es así", coincidió Peña, mientras recibía un aplauso. "Te he hecho sudar de repente, ¿eh?", comentó la invitada. "Hacía mucho tiempo que la pregunta sobre el sexo no terminaba con un giro inesperado", reaccionó el presentador. "Ya te dije que venía preparada para todo", recordó Peña, confesando que "no lo iba a mencionar si no lo hacías tú", espetó finalmente la actriz.