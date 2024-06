Ramón García piensa que Broncano tendrá problemas de encaje en RTVE: “es una apuesta arriesgada”

Después de que "El Grand Prix" proclamara a su pueblo ganador, el nuevo curso televisivo de RTVE arranca con uno de los fichajes más polémicos de los últimos tiempos: David Broncano aterriza en el 'access prime time' de La 1 con "La Resistencia", tras seis años de éxito en Movistar Plus+. Este lunes, 17 de junio, se presentó la nueva temporada del formato de juegos, y Ramón García, presentador del magacín "En compañía" en Castilla-La Mancha Media, opinó sobre su futuro compañero de cadena.

Problemas de encaje

García expresó su sinceridad acerca del programa de Broncano: "El programa de David va a tener un problema de encaje, quizás por el modelo de audiencia que tiene Televisión Española". No obstante, defendió que "La Resistencia" en la pública "está pensada para eso". "No es para que encaje, sino para que traiga de vuelta a un 'target' que RTVE perdió", señaló, recordando el éxito de "El Grand Prix" en el verano de 2023, que atrajo a una gran cantidad de público infantil y adolescente.

"La sorpresa para la dirección de RTVE fueron las toneladas de niños y adolescentes que metí yo con "El Grand Prix". Los niños y adolescentes están viendo productos cuando se les da lo que quieren. Si no das ese producto, no te ven", afirmó García. Planteó una cuestión interesante: "¿Por qué han visto "El Grand Prix" en una cadena que no veían ni niños ni adolescentes? Apareció esto, les gustó y lo han visto". Aunque desconoce si Broncano "retocará o no" el contenido de "La Resistencia" para adaptarlo a la Corporación pública, destacó que su público "es muy concreto".

Opción arriesgada

"Ese 'target' no lo tiene RTVE y quizá otras cadenas sí. Su reto va a ser conseguir eso. Y no es fácil. ¿Por qué no? Me encantaría, pero es una apuesta arriesgada", opinó García, abogando por darle "una oportunidad" al traslado del programa de Movistar Plus+ a La 1. "Vamos a darle una oportunidad y que lo haga. ¿Que sale bien? Estupendo. ¿Que no? Vuelves a una plataforma donde tienes tus 50.000 o 60.000 espectadores, y que luego se hace viral en Internet. Pero eso no es televisión. La televisión generalista es esto que estamos hablando", concluyó García. El 10 de abril, el Consejo de Administración de RTVE aprobó la contratación de David Broncano y su programa "La Resistencia" por dos temporadas, a razón de 14 millones de euros cada una. Esta inversión de 28 millones de euros busca competir directamente contra "El Hormiguero" de Antena 3, líder indiscutible en esa franja horaria.