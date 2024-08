Desgranando "Babylon Show" de Carlos Latre y Telecinco

Todo lo contrario que RTVE con su gran as bajo la manga para esta temporada televisiva, Telecinco aprovecha cada espacio publicitario y redes para anunciar a bombo y platillo "Babylon Show", su gran apuesta para el access prime time con el que, al igual que el ente público con Broncano, buscará destronar al rey de esta franja televisiva, "El Hormiguero" de Pablo Motos y Antena 3. Hasta el momento son pocos detalles los que conocemos del nuevo programa de Carlos Latre para Mediaset y desde La Razón vamos a desgranar todos los detalles de este show de la Calle Fuencarral.

Carlos Latre no estará solo

De momento, en todas las promociones se muestran muchas caracterizaciones e imitaciones de Carlos Latre, aspecto poco novedoso, ya que se trata de uno de los grandes sellos de su carrera profesional. Veremos si este aspecto y su lanzamiento preventivo le son suficientes a Mediaset para pelear por un trozo de la cuota de pantalla, que estará muy disputado en septiembre, ya que competirá nada más y nada menos con el mayor programa de esa franja horaria, "El Hormiguero" de Pablo Motos, y un nuevo príncipe que quiere convertirse en el rey de la televisión convencional gracias a la financiación pública, David Broncano.

Además, el programa de Telecinco contará con público en directo, que podrá asistir a través de un proceso de selección que ya se encuentra abierto y promocionado en todas sus redes. Además, Carlos Latre no estará solo en el programa producido por Producciones ERTAL. El humorista tendrá una serie de colaboradores que ayudarán a rellenar los huecos del programa con secciones. El más destacado de los compañeros es Josie, estilista y quien toma un papel principal en el anuncio promocional del programa de Telecinco. También encontramos a Marta Torné, quién regresa a Mediaset tras su etapa en "Cámbiame", los humoristas Rafa Maza y Leonor Lavado. Por último, se suma al elenco de colaboradores Raúl Maro, uno de los actores de la obra teatral "The Producers", dirigida por un antiguo compañero de Latre en "Tu Cara Me Suena", Ángel Llàcer.

Aunque no sabemos la fecha de estreno, se rumorea que Telecinco pondrá toda la carne en el asador antes que nadie, adelantándose a RTVE y Antena 3, para hacerse con un hueco en el access prime time, que estará muy codiciado. La batalla televisiva comienza y todos los canales se preparan para dar guerra.