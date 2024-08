RTVE saca la billetera para renovar toda su parrilla de cara a la próxima temporada

Antes de que la nueva temporada televisiva dé comienzo, el Consejo de Administración de RTVE ha dado luz verde a una serie de renovaciones que garantizarán la continuidad de su parrilla diaria y de prime time. En un movimiento que parece más una tentativa de aferrarse a lo conocido que una apuesta por la innovación, la cadena pública ha cerrado acuerdos millonarios para mantener en el aire programas que, aunque exitosos, dejan la sensación de estar jugando a lo seguro.

Una cuota de 72,33 millones de euros

Según desvela El Confidencial Digital, en la última reunión del Consejo se aprobaron renovaciones de varios programas del day time. La mañana de La 1 continuará con "Mañaneros", ahora presentado por Adela González, con 86 entregas aseguradas a un costo de 2,7 millones de euros, mientras "La Hora de La 1" también mantendrá su espacio en la parrilla. En la franja de tarde, los tres puntales de la cadena han sido renovados: "La Promesa" con 250 capítulos a un costo de 17,2 millones, "El Cazador" con 72 entregas por 3,74 millones, y "Aquí la Tierra", que tendrá 78 episodios por 1,49 millones de euros. La franja vespertina se completa con la incertidumbre sobre la continuidad de "La Moderna" y la posible apuesta por la nueva serie diaria "Valle Salvaje".

Pero la gran apuesta de RTVE no termina aquí. Para el prime time, la presidenta interina Concepción Cascajosa ha confirmado la renovación de "José Mota Live Show" con 8 entregas para su segunda temporada por 3,1 millones de euros. Además, "MasterChef", en su versión regular y "Celebrity", también han sido renovados, con 13 galas de la 13ª edición del primero por 7,4 millones de euros y 12 de la 10ª edición del segundo por 8,7 millones de euros. No podían faltar en esta alineación los proyectos de "Bake Off: Famosos al horno" y la recuperación del veterano programa "59 Segundos", ahora con Gemma Nierga al frente, ni la nueva apuesta de "La Ruta Morancos".

Sin embargo, uno de los movimientos más comentados ha sido la millonaria inversión en "La Resistencia" de David Broncano. Con un acuerdo de 28 millones de euros por dos temporadas, la cadena pública parece decidida a seguir apostando por un formato que, si bien ha tenido éxito, levanta preguntas sobre la rentabilidad de semejante desembolso. A estos gastos se suma el costo de una estructura directiva que, pese a ser reducida en un directivo en el último año, sigue siendo considerable. RTVE cerró 2023 con 191 directivos, cuyos sueldos promedian los 144.889,49 euros anuales para los miembros de Alta Dirección, con complementos por cargo que elevan estas cifras aún más. Las remuneraciones, fijadas por ley desde 2015, parecen no haber sufrido el impacto de las dificultades económicas que afectan al resto del país. En resumen, RTVE se embarca en otra temporada donde el continuismo y los altos costos dominan la escena.