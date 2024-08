¿Por qué RTVE oculta el fichaje millonario de David Broncano?

De las últimas 12 publicaciones del Real Madrid, en cinco de ellas aparece Kylian Mbappé, además de poseer en la red social Instagram una carpeta exclusiva del jugador francés, mostrándose orgulloso el conjunto blanco por su fichaje galáctico. Cuando una entidad apuesta fuertemente por un producto, lo mínimo es promocionarlo y más cuando tienes a todos los ojos pendientes de ti, como es el caso de RTVE con los Juegos Olímpicos, aunque al contrario que el Madrid con Mbappé, el ente público esconde a su nuevo faraón del access prime time, ¿por qué?

¿Sí Broncano es de todos, por qué no lo promocionan?

Llama bastante la atención que la última promoción del nuevo programa de David Broncano fuera hace casi un mes, coincidiendo con la final de la Eurocopa, celebrada el 14 de julio en Berlín, en la que la Selección Española de Fútbol salió victoriosa del encuentro con un gol en los últimos minutos de Mikel Oyarzabal. Desde entonces, cero rastro de este nuevo espacio, mientras que de otros programas sí ha habido promoción, como es el caso del nuevo talent show de Copla de RTVE o del nuevo programa culinario diario, "El gran premio de la cocina". Con el alcance tan masivo que te dan los Juegos Olímpicos, en el que han llegado a tener cuotas de pantallas cercanas al 30%, se hace extraño no ver ninguna promoción de un programa tan importante para el ente público del que sabemos muy poco.

El fichaje millonario de Broncano por RTVE (28 millones de euros por dos temporadas, 14 por cada una de ellas) tiene ahora mismo más sombras que luces. De momento sabemos que el nombre de "La Resistencia" no será el elegido para este nuevo espacio, debido a que sigue perteneciendo a Movistar Plus+, porque lo han registrado como título del programa "La Resiliencia", según apuntan varios portales como VerTele o El Televisero. Además, por el momento, Broncano contará con su equipo más fiel formado por Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison, además de competir en una de las franjas más duras de la televisión convencional con Carlos Latre en Telecinco con "Babylon Show", "El Intermedio" del Gran Wyoming, "First Date" en Cuatro con Carlos Sobera y el rey de reyes del access prime time, un programa que lleva una década en Antena 3 con grandes números de audiencia, marcando muchos días el minuto de oro, "El Hormiguero" de Pablo Motos.