La desinhibición de Yolanda Ramos en 'El Hormiguero': "No todos los de la tele tomamos cocaína"

'El Hormiguero' recibió anoche a la actriz y cómica Yolanda Ramos, que acudió al programa de Antena 3para presentar 'Un nuevo amanecer' , la nueva serie original que protagoniza y que se estrena en atresplayer el próximo domingo 10 de marzo. En esta tragicomedia, Ramos da vida a una conocida celebridad que ha tocado fondo por sus adicciones y que ingresa en un centro de desintoxicación para poder retomar las riendas de su vida.

¿De qué va 'Un nuevo amanecer'? "Va de una mujer que tiene nuestra profesión y que se vuelve adicta a la cocaína, entonces no quier decirlo, porque no todos los de la tele tomamos cocaína, sólo algunos", explicó la actriz catalana. "La serie es una pasada. Yo me lo he pasado bien y, a la vez, he sufrido mucho: hacía un mes que se había muerto mi madre".

¿Qué usaís en el rodaje como sustituvivo de la cocaína? "Me dijeron que era como Vitamina D, luego como azúcar. Con tantas tomas estaba hasta arriba de dulce. Yo siempre me preguntaba si en las películas les pondrían coca de verdad. No, mierda", destapó Yolanda Ramos.

El mundo de la televisión no sale muy bien parado en la serie: "Se denuncia un poco la explotación laboral. Creo que en el mundo de la tele y el artisteo cada vez pasan más estas cosas. Cabrones hay en todos lados: a izquierda, derecha y centro". Sin embargo, afirmó que "en la tele me he econtrado gente muy buena. Me he encontrado más cabrones en la calle que trabajando".

Yolanda Ramos. al hilo de las adicciónes, analizó a Pablo Motos y le diagnosticó "una obsesión por el trabajo: presentar todos los días el programa y machacarte en el gimnasio no es normal". Además le dijo al presentador de 'El Hormiguero' que lo ve "un pelín más generoso que antes" y "un pelín más generoso que por la tele".

En algunas escenas la actriz sugiurió que se le viese el culo: "Yo estoy haciendo pipí y le dige a Jose Corbacho que si después voy a vomitar, por favor, que se me viera el culo. Es lo más realista".

Un secreto de la ficción que confesó Yolanda Ramos es "que las gafas que utilizo no me hacían el ojo grande, y tenía que hacerlo yo misma dilatando las pupilas".

"Mi psiquiatra me ha dado a leer algunos libros donde empiezo a creer en algunas cosas que antes no hubiera dado crédito. Ahora estoy intentando entender la mecánica cuántica", comentó la intérprete, espídica, sin solución de continudidad. A raíz de la muerte de su madre se sinceró afirmando que "empiezo a creer en el más allá".