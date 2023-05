Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz desvelan en 'El Hormiguero' como se enamoraron durante 'UPA'

La promoción de ‘UPA Next’ trajo el pasado martes, 9 de mayo, al programa de ‘El Hormiguero’ a los tres protagonistas de esta nueva secuela cuya fama alcanzó en los años 2000: Beatriz Luengo, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz. Lo que parecía ser una charla sobre la nueva serie, que se estrenó en Atresplayer Premium el domingo 7 de mayo, se convirtió en una reunión de viejos amigos donde relataron vivencias que ocurrieron hace dos décadas entre bastidores además de confesar como se creó el grupo musical 'UPA Dance'.

"A ella lo que verdaderamente le marcó la vida fue Miguel Ángel Muñoz. Esto nadie lo sabe, pero lo voy a contar. Ella se tatuó MAM, pero luego después lo dejaron y el tatuador, que lo vio venir, le dejó un hueco y se puso una A", soltaba Luengo con humor. "Lo hice en ese momento con todo mi cariño y todo mi amor, lo quería hacer, pero yo dejé ahí un espacio porque, oye, la vida es muy larga", explicaba mostrando el tatuaje el cual, ahora, se puede leer la palabra ‘MAMÁ’. "Ahora, veintitantos años después, es muy fácil contar otra historia, pero se lo puso en todo el centro y, de hecho, esa A está mal colocada. Ella y yo sabemos lo que pone", bromeaba Muñoz quien entró a formar parte del Club Platino del programa de Pablo Motos.

"Lo importante es que me lo hice y estuve unos años. Cosa que tú... No te veo ninguno con mi nombre", le espetó con humor la hermana de Penélope Cruz. "Me sorprendió mucho cuando se lo hizo. Estábamos en un momento muy especial y me hizo mucha ilusión, pero también me impresionó mucho, nadie se había tatuado mis iniciales que no fueran una fan. Me hizo mucha ilusión y luego fue un bajón cuando le vi la A, un bajón", reconoció también con tono cómico. Tras confesar la locura de adolescente que cometió Mónica Cruz tatuándose las iniciales del que fue su chico, el presentador de Antena 3 quiso saber cómo surgió el enamoramiento entre ambos.

"Yo llevaba ya años trabajando cuando llegué al proyecto. Para mí era muy importante entrar en la serie porque me había preparado los castings para bailar, que yo no sabía, pero lo más importante es que la primera vez que entré en el primer casting, la vi", comenzaba a confesar el actor asegurando que además de ser un flechazo su objetivo era que Cruz y él consiguieran los papeles de Silvia y Rober para así enamorar a la actriz fuera de cámaras.

"Efectivamente, me dieron el papel, me hizo mucha ilusión, y le dieron el papel a ella, me hizo más ilusión todavía porque, además, los personajes estaban juntos. Dije 'ya está, de aquí a un tiempo hemos ligado'’’, continuaba relatando el ganador de ‘MasterChef Celebrity 1’ desvelando que la que fue su chica hace más de dos décadas se iba a casar por aquel entonces, y él no sabía nada.

Los actores también dejaron claro que conforme pasaban los capítulos su conexión fue creciendo por lo que la química también iba en aumento hasta que se enamoraron. ‘’Realmente yo llevaba unos cuantos meses y, de repente, a Mónica también le pasó. Fue muy bonito, es lo mejor que te puede pasar en la vida", añadía Miguel Ángel. A pesar de que su amor acabó pero su relación sigue siendo muy buena, el actor también dejó claro, con humor, que tras el fin de su romance con Cruz, esta ya estaba ligando con otro de la serie, cosa que a Muñoz le sirvió para no volver a enamorarse de una compañera de trabajo.

[[H4:Beatriz Luengo y el amor en ‘UPA’]]

Luengo también encontró el amor en la serie. "Mi vida está ligada a UPA porque conocí a mi chico allí, Yotuel Romero", decía mientras el presentador saludaba al excantante de Orishas, que estaba entre el público. La cantante de ‘Caprichosa’ recordó cómo fue su primer encuentro con su marido. "Me dijeron que el chico que iba a ser mi novio en la serie estaba en el vestuario y que me quería conocer. Entré y me lo encontré desnudo, bueno, en calzoncillos. Me acerqué, le vi, pensé que estaba tallado por los dioses y llevamos 20 años juntos... Todo el mundo me pregunta cómo hacemos para aguantar tanto tiempo. La respuesta es, porque le conocí desnudo", decía la polifacética actriz para añadir que tras conocerle el peor momento fue cuando se lo presentó a sus padres.

‘’La primera cena con mis padres fue muy fuerte. Mi padre apretaba la mandíbula y se le hinchaba una vena en la frente. Nadie hablaba y mi madre para cortar el hielo dijo ‘hace un calor en estos días de verano’. Yotuel, como es cubano, por aquel entonces no tenía las expresiones españolas muy claras dijo ‘Ah, ¿tú no puedes dormir?, ella tampoco, se pasa toda la noche corriéndose’’’, continuaba relatando la artista para concluir que tras ese primer encuentro familiar se tiró todo el viaje de vuelta explicándole a su padre la expresión que su chico utilizó.