La dirección de "GH: Dúo 3" suprime una parte de la curva de la vida de Ana Herminia

El límite 48 horas llegó a su fin y son tres nominados los que se enfrentarán mañana a la hoguera que dictaminará, según en el veredicto del público, que aspirante de "GH: Dúo 3" debe abandonar la casa de Guadalix (aunque no para siempre ya que en unas semanas llegará la repesca). Además, el programa pudo observar la curiosa vida de Ana Herminia, casada a finales de 2024 con Ángel Cristo Jr. tras prometerse en "Supervivientes", aunque su curva al contrario que el resto de participantes, no estuvo completa ya que faltaba una parte de su vida que se decidió suprimir por parte de la dirección del programa, hecho que sorprendió mucho a la participante, que no está teniendo de momento una buena experiencia en el espacio de Telecinco.

Solo quedan 3 nominados

En el último episodio de "GH: Dúo 3", el programa ofreció su tradicional doble salvación y momentos cargados de emociones. La curva de la vida de Ana Herminia fue uno de los focos principales, donde la concursante compartió detalles de su difícil pasado, desde una infancia marcada por el bullying y el maltrato familiar hasta etapas de superación personal. Relató cómo la pérdida de su abuelo y el comportamiento celoso de su padre influyeron en su carácter rebelde, llevando a decisiones que marcaron su vida.

La narrativa incluyó etapas de éxito empresarial, desilusiones amorosas y una lucha contra el alcoholismo que logró superar con ayuda psicológica. A pesar de las adversidades, Ana encontró en su hija una razón para seguir adelante, aunque su relación con Ángel Cristo y los eventos en la casa despertaron polémicas, especialmente tras la denuncia falsa de agresión. Sus palabras generaron controversia, pues la concursante expresó su descontento con el enfoque del programa sobre su historia, asegurando que aspectos importantes fueron omitidos.

Por otro lado, las dinámicas del concurso no perdieron intensidad. La convivencia sigue dejando entrever alianzas y tensiones. La posible química entre María y José María, así como entre Manuel Cortés y Jeimy, mantuvo al público expectante. En contraste, el enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Álex Ghita fue motivo de intervención por parte de la organización, quien estableció límites claros sobre el respeto en el trato.

Además, la doble salvación brindó un respiro a Romina y Javier, dejando en peligro de expulsión a Maica, Ana Herminia y Álex Ghita. Los porcentajes ciegos revelaron una ventaja significativa para uno de los nominados, mientras la expulsión se aproxima con expectativas en aumento.