"Dos veces la cagué con Woody Allen", confesó Ricardo Darín en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' empezó anoche la semana con la visita del actor argentino Ricardo Darín. El intérprete está en España con motivo de la gira que va a hacer por nuestro país con su obra de teatro 'Escenas de la vida conyugal'. Darín, que comparte escena con la actriz Andrea Pietra, arranca las representaciones el día 1 de noviembre en Valladolid y acaba en Madrid a mediados de diciembre.

Darín lleva representando esta obra teatral una década y el texto tiene medio siglo, pero dada su actualidad parece que lo hubieran escrito ayer: "Los tiempos cambiaron mucho, el mundo está en movimiento y quiero creer que nosotros estamos evolucionando, pues algunos términos tratamos de actualizarlos porque creemos que es la forma en que la obra está viva".

'Escenas de una vida conyugal' se trata de una comedia que duele: "Duele dependiendo de donde te puedas ubicar frente al escenario. Toca fibras que son muy personales y muy íntimas". "Yo creo que el autor quiere reflexionar sobre la estructura matrimonial salvaguardando el amor", expresó el intérprete porteño.

Dice el protagonista de 'Truman' que una de las cosas importantes en las relaciones es que las parejas se den espacio: "Que uno vaya a vivir toda la vida con otro no significa que te atosigue, son importantes los espacios, saber escucharse…". Además de examinar cómo de grande es tu depósito del rencor: "El resentimiento y el rencor probablemente sean una de las trampas más pesadas que genera la vida".

"Debe ser un mecanismo muy extraño mío, que no almaceno esa información porque sí tengo muy buena memoria", dijo el actor en relación a que su personaje no tiene nada de rencor, y su mujer le tiene que recordar lo que le han hecho.

¿Y cómo lleva Darín la fama?: "Hay lugares en los que soy conocido y querido, pero es una cuestión de ser agradecido en ese sentido, entiendo que hay gente que no puede ni caminar por la calle, pero yo sí puedo pasear por la calle".

Al hilo, el intérprete argentino confesó que paró a Woody Allen sabiendo que no le gustaba: "Dos veces la cagué con Woody Allen. Detesta que le aprieten la mano y yo lo hice, se la apreté y le pedí disculpas al mismo tiempo".

Y Maradona, que ayer cumpliría 63 años, le pidió un autógrafo a Ricardo Darín: "Éramos muy jóvenes, él tenía 20 años y yo 18. Estábamos en un evento y él estaba sentado en una mesa enorme, yo llegué, me senté al lado y me pidió un autógrafo para su madre. Nos hicimos muy amigos durante mucho tiempo". También se encontró a Messi en Barcelona, quien "nos llevó al hotel y nos salvó porque no había ningún transporte a esa hora".

"A veces uno tiene tiempo y a veces no, en una de esas ocasiones cometí una barbaridad, unas señoras muy bien vestidas se abalanzaron sobre mí, yo estaba apremiado y no se me ocurrió mejor idea que decirles: 'Perdónenme, pero me estoy cagando'. Una buena técnica que la fui perfeccionando con el tiempo y ahora no voy a poder seguir utilizando", dijo en relación a sus ocasionales escaqueos.

Contó por último el protagonista de 'El secreto de sus ojos' que fue vendedor de enchufes antes que intérprete: "Los actores también somos un poco vendedores o al revés, los vendedores también son actores".