"GH: Dúo" establece sus límites con una bronca de época

Guadalix está muy pero que muy caliente. Primera gala "Límite 48 horas" muy intensa dentro de la casa de "GH:Dúo", que estuvo a punto de vivir el primer adiós disciplinario de la edición, protagonizado por Sergio, uno de los integrantes del trío de concursantes de esta tercera edición del programa de Mediaset. La gala, liderada en Telecinco por primera vez por Ion Aramendi, estuvo marcada además por la bendición de dos participantes nominados, que se salvan de momento de la quema. También hubo momentos para las emociones, concretamente de Carmen Borrego, tras presenciar en directo la curva de la vida realizada por su hijo, José María Almoguera. Una primera gala "límite" bien cargada para el disfrute de los espectadores.

Empiezan a volar cuchillos en Guadalix

Álex Ghita volvió a ocupar el centro de atención en la última gala de "GH: Dúo" tras confirmarse su nominación, una noticia que no fue bien recibida por el concursante. Además, la tensión aumentó cuando Adara Molinero expresó públicamente su deseo de no mantener más una “relación cordial” con él, dejando claro que la distancia emocional entre ambos es insalvable. Mientras tanto, en plató, la conversación se centraba en las relaciones entre los concursantes, con Edi, otro participante destacado, confesando sentirse “prácticamente enamorado” de Violeta, lo que contrastó con la incomodidad de Adara al hablar de su vínculo con Álex.

Por otro lado, Vanessa, que había amenazado con abandonar el programa en dos ocasiones, pareció encontrar algo de calma tras las palabras del presentador Ion Aramendi, quien le pidió que no activara más el protocolo de abandono debido a la tensión que genera tanto en la casa como en el equipo. La gala también estuvo marcada por los primeros salvados de la edición. Javier, quien obtuvo el apoyo mayoritario del público, fue el primero en continuar en el concurso, una noticia que Vanessa celebró moderadamente. Posteriormente, Romina fue la segunda concursante salvada, dejando el resto de nominados en vilo. Sin embargo, la tensión no terminó ahí. Sergio, otro concursante, recibió un contundente aviso tras amenazar gravemente a Álex en una discusión, llegando a decirle que "le pegaría un palizón". Este comportamiento fue calificado como “inadmisible y vergonzoso” por Aramendi, quien dejó claro que no se tolerarán actitudes similares en el programa.

Aunque Sergio pidió disculpas y Álex las aceptó, la advertencia quedó como un recordatorio de los límites que los participantes no deben cruzar. Así, la gala combinó momentos de emoción, enfrentamientos y reconciliaciones, confirmando que esta edición de "GH: Dúo" sigue ofreciendo intensas tramas que mantienen a los espectadores enganchados.

Otro de los momentos destacados de la noche fue la curva de la vida de José María Almoguera, que narró su historia con sinceridad, pasando por alegrías y momentos difíciles. En el plató, su madre, Carmen Borrego, no pudo evitar emocionarse al escuchar cómo su hijo hablaba de la intención de retomar la relación con ella, afirmando que era “lo más importante” de su vida.