Emilia Mernes cuenta en 'La Resistencia' cómo es su vida sexual con Duki

La cantante argentina Emilia Mernes pasó anoche por el programa 'La Resistencia' de Movistar Plus+ para presentar su nuevo disco, que lleva por título ".mp3".

Era la segunda vez que esta cantautora latina visitaba el late night presentado por David Broncano; ya estuvo en junio de 2022 coincidiendo con la publicación de su primer álbum, "Tú crees en mí".

Es vox pópuli que la artista de Nogoyá mantiene una relación sentimental desde 2021 con su compatriota, el rapero, Duki. No se libró Emilia de las dos cuestiones de rigor formuladas por Broncano a todos sus invitados: dinero en el banco y sexo en el último mes.

No concretó la cantante argentina el dato pecuniario, porque emulando la celebre frase de Messi ("de la plata se encarga mi papá"), aseguró que "no sé cuánto tengo porque yo sólo me preocupo en gastar, y las cuentas las lleva mi mamá".

Respecto a la actividad sexual, Emilia le dijo a Broncano que "para mí, le preguntas a Duki". Pero, acto seguido, añadió: "Qué te puedo decir. Bien. Estoy en una relación estable muy contenta: ¡Un 10!".