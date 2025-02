Este es el escenario al que se enfrentan Anabel Pantoja y David Rodríguez, según el equipo de Vamos a ver

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan captando la atención desde que el día 11 de enero su hija Alma fuese ingresada en grave estado en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que el 27 del mismo mes la pequeña recibiera el alta médica, el parte de lesiones del bebé ha suscitado debate en torno a su origen.

Desde el plató de Vamos a ver, Patricia Pardo ha analizado, junto al resto de colaboradores, cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrenta la pareja, imputada formalmente el día de hoy.

Falta de consenso

La voz de alarma en el caso se dio durante las declaraciones, puesto que Anabel y David, por separado, dieron versiones totalmente opuestas. Si Rodríguez respondía a preguntas que en ningún momento se le habían formulado, la sobrina de Isabel Pantoja se decantaba por un cambio de pañal como posible hecho desencadenante.

Pardo ha querido recalcar este hecho, marcándolo como una prueba sospechosa. "La primera versión no casa con lo que determinan los médicos", apunta la presentadora. Sin embargo, la experta que les acompaña en ese momento ha desmentido cualquier tipo de agravamiento en la sentencia por la contradicción en los testimonios. "Se puede alargar el proceso, pero la imprudencia grave no va a depender de que mienta o no mienta en la declaración inicial", afirma al resto del equipo.

¿Hay jurisprudencia?

En plató se ha querido remontar a un caso de índole similar ocurrido en Lleida, donde un hombre, condenado por causarle lesiones graves a un bebé mediante sacudida, vio reducida de 9 a 3 años su condena. "Tiene que ser un comportamiento absolutamente negligente para que se considere grave y entre dentro del ámbito penal", afirma Pardo . Su compañera añade que la cantidad de filtros por los que tiene que pasar el caso dificulta que en corto plazo se sepa el nivel de este. "Es un escenario de investigación, como cualquiera de nosotros si nos ocurre, podría pasar", aclara la experta.

La opinión del equipo

Uno de los primeros en pronunciarse en la mesa de colaboradores ha sido Antonio Rossi, quien opinaba que tanto Pantoja como Rodríguez no han tergiversado la realidad en ningún momento: "Ellos han contado la verdad. [...] Me ha pasado esto, he hecho esto y yo vengo esto con mi hija a urgencias porque tiene estas circunstancias."

El colaborador era entonces respondido por Alfonso Egea, quien explicaba el motivo de la investigación. "Tú no estás investigando al padre por mentir. Tú estás investigando al padre porque lo que dice no coincide con las versiones.", añadía el periodista.