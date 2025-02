El importante detalle que Anabel Pantoja maquilló al hablar de las lesiones de su hija

Anabel Pantoja está tratando de encontrar cierta paz en medio de tanto caos acumulado. Ha sido un mes especialmente duro para ella y su pareja, David Rodríguez. También para el resto de la familia, que ha sufrido mucho hasta que por fin han logrado llevar a casa a la pequeña Alma, tras 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. El mismo centro que, siguiendo un protocolo, entendió necesario hacer llegar a la justicia un parte de lesiones de la niña, para que se abriese una investigación por presuntos malos tratos. No se les acusa de nada, pero sí que se considera oportuno que las autoridades determinen el origen de las lesiones presentadas por la menor y el grado de responsabilidad de sus progenitores. El testimonio de la pareja y el informe médico forense no concuerdan en su totalidad, de ahí que sigan investigando qué pudo suceder. Un quebradero de cabeza del que la influencer se pronunció a través de un vídeo en el que trataba de restar importancia al asunto.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en una imagen de archivo Gtres

“Me duele tener que hacer este vídeo”, comenzaba Anabel Pantoja en sus primeras declaraciones sobre la investigación iniciada. “Hemos vivido una situación muy desagradable, que han vivido muchos padres”, buscaba la empatía de aquellos que han pasado por su misma situación. No quería hablar demasiado sobre la salud de su hija, desvelando tan solo que “Alma sufre una crisis, un episodio puntual”. Sí de lo que sucedió ante eso: “Nosotros, como padres, tenemos una reacción normal y nos vamos directamente al hospital. Afortunadamente sale todo bien y estamos en casa”. Pero no había terminado su calvario: “Existe un protocolo, el menor tiene mucha protección, cosa que nos alegra mucho”, detalla sobre la decisión del hospital de informar a la justicia sobre las lesiones de la pequeña. “En ese momento se nos cae el mundo al suelo”, aunque prometía que iban a colaborar con la justicia y que no tenían intención de defenderse de nada, porque ellos tan solo buscan “amar, cuidar, salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma”.

Ella lo definía como “protocolo rutinario”, al tener su bebé tan solo 40 días cuando ingresó. Sin embargo, parece que no es tal y como ella misma quiso contar horas después del comunicado emitido por el TSJC. Así lo ha querido poner de relieve Mayka Navarro, a través de un escrito en la revista ‘Lecturas’, donde destaca que hay un detalle importante que no se ha contado bien. Achaca esto quizá a un olvido, aunque le parece oportuno matizarlo para que el público tenga sobre la mesa toda la información relevante sobre el caso: “Lo que obvió Anabel Pantoja en su explicación es que no hay un protocolo rutinario que determine que hay que remitir al juzgado de guardia todos los informes con lesiones sufridas por un bebé de corta edad”. No son los meses que tiene la niña lo que hace que el equipo médico mande el parte de lesiones para que se inicie la investigación, sino un detalle aún más importante que eso.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

“Sí es una obligación del centro médico, y así lo determina el código ético y deontológico de los médicos, dar parte al juzgado de guardia siempre que existan indicios de maltrato infantil o de negligencia”, explica Mayka Navarro para poner los puntos sobre las íes y que no se lleve al público a equívocos. Con ello, desde el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria no están acusando a Anabel Pantoja y David Rodríguez de haber cometido ningún delito, pero sí han entendido necesario que se investigue el origen de las lesiones presentadas por su hija, al no coincidir el testimonio presentado con las mismas. Al menos desde su visión experta, que deberá ser contrastada mediante una investigación que se estima larga y que durará al menos varios meses. Mientras, sin medidas cautelares, la familia continúa en casa y ofreciendo imágenes de normalidad ante la prensa y los seguidores en redes sociales.