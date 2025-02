El mensaje de Anabel Pantoja a los padres de David Rodríguez en medio de los rumores de crisis

Tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez tratan de recuperar la normalidad de sus vidas después de que se abriera una investigación contra ellos por presuntos malos tratos a su hija, Alma, de dos meses. La influencer continúa en su casa de Gran Canaria mientras el joven fisioterapeuta ha regresado a Córdoba. David Rodríguez ha retomado su trabajo ya que ha acabado su tiempo de baja por paternidad. En medio de los rumores sobre un distanciamiento en la pareja, la influencer sevillana se ha dirigido a sus suegros, Antonio y Marina.

Aunque sigue estando muy apoyada en Gran Canaria, Anabel Pantoja se ha quedado sin el apoyo in situ tanto de su madre Merchi, que también ha regresado a Sevilla, como de sus suegros. En una llamada telefónica con Leticia Requejo, en "TardeAR" Merchi rompía a llorar por la situación que está viviendo la familia y por las presuntas desavenencias con David. "Yo he hablado esta mañana con Merchi. Me he encontrado una mujer totalmente destrozada, ha llorado, me ha pedido por favor, respeto. Es verdad, que no me ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que han dicho sobre su relación con David. Como ella dice, lo más importante es que la niña esté bien", ha contado la colaboradora.

Según ha trascendido la mala sintonía entre Merche y David se ha producido a raíz de las declaraciones del fisioterapeuta en el juzgado en las que habría mencionado a la madre de Anabel.

En el último comunicado que la sobrina de Anabel Pantoja ha publicado en su perfil de Instagram se ha referido a Antonio y Marina, padres de David a ellos se ha dirigido como "equipazo" y ha agradecido su "apoyo infinito".