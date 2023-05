Esther Cañadas cuenta en 'El Hormiguero' las penalidades que tuvo que pasar para ser modelo

La modelo española Esther Cañadas fue la noche del jueves a divertirse a 'El Hormiguero'. Pablo Motos, al que la top-model le saca medio cuerpo le reprochó que "¿te tenías que haber puesto los tacones hoy?". A raíz de su altura, la manchega contó que "con 14 años ya medía 1,78", pero "yo no quería ser modelo sino detective".

Chica precoz, se fue a vivir sola a Barcelona con tan solo 15 añitos, contó. Cañadas a vivido a lo largo y ancho del mundo, pero "ahora estoy en España que es donde mejor se está".

"Llegué a desayunar, comer y cenar arroz blanco", confesó la modelo, haciendo públicos sus problemas económicos antes de hacerse famosa. Cada año pensaba dejarlo, pero siempre había algo "que me hacía continuar un año más".

Y de repente, llegó su golpe de suerte en Nueva York: "Allí me salió en 'book' en directo por 30.000 dólares de la época". Y abundó: "Al 4º día yo ya estaba firmando autógrafos en Nueva York".

"¿Qué se siente a desfilar por una pasarela de las más importantes del mundo?", preguntó Pablo Motos a la top-model. "A veces necesitas sentirte la jefa", replico esta. De la teoría a la práctica, el presentador de 'El Hormiguero' le pidió a Esther Cañadas algunos 'tips' para desfilar.

En relación a las fotos, Cañadas relató en el programa de Antena 3 que "cuando yo empecé no había Photoshp", y aseguró también que "cuando lo hubo no lo utilizamos". Abierta a las confesiones, contó la modelo que tuvo una perrita chihuahua "que la llevaba a todos lados en el bolso", y que "no sé si se pensaba que ella era la super modelo y yo su perra".