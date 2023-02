Esther Cañadas, sobre su enfermedad crónica: “Bastante tuve con no morirme”

Ayer miércoles se estrenó en La 2 una nueva temporada de “Las tres puertas”, el programa que conduce María Casado. Su primera invitada: la top model espalola Esther Cañadas. La modelo ha hablado sobre la enfermedad crónica que padece y que le ha cambiado la vida para siempre.

Esther Cañadas, una de las modelos españolas más cotizada del país, y también a nivel internacional, decidió parar todo y centrarse en sí misma. “Llega un punto en que no has parado y hay demasiadas cosas sucediendo”. Además ha revelado cómo se sentía cuando le diagnosticaron su dolencia. “Es una enfermedad inmunológica. Bastante tenía con no morirme”, cuenta.

Además el estrés motivado por su trabajo hizo que los síntomas se acrecentaran aunque reconoce que “te la puede disparar un montón de cosas”.

Afectada física y psicológicamente

“Es complicado. Llega un momento en que te levantas y piensas ‘¿Esta es mi vida? ¿De verdad es ir al médico, ir al hospital, tener efectos de todo tipo en el cuerpo…?’, se preguntaba recordando el infierno de los primeros meses. “Y cuando te dicen que sí, que es crónico… Es complicado”, reconoce. Una enfermedad que le afectó tanto física como psicológicamente.

Esther Cañadas confiesa que le dieron “medicación de todo tipo”. Sin embargo, eso no fue suficiente y tuvo que buscar alternativas. “Me fui a Hong Kong para hacer medicina china; estuve meditando con monjes en Tailandia; también estuve en México… lo que se te ocurra”, recuerda.