Eva González: "Jóvenes promesas de la música que juegan a ser grandes estrellas"

La presentadora andaluza, Eva González, vuelve a ser la encargada de liderar una nueva edición de uno de los programas de mayor éxito de Antena 3: "La Voz Kids". Desde esta noche, en prime time (22:00 horas), pueden disfrutar de la música y el arte de los más pequeños sobre el escenario. Hemos hablado con ella para conocer sus impresiones al respecto.

¿Qué pueden esperar los espectadores de esta nueva edición?

Lo primero y más importante, nuevos talentos sobre el escenario. Jóvenes promesas de la música que juegan a ser grandes estrellas. Es la gran atracción que tenemos siempre. Aunque se vaya repitiendo cada año, es la gran novedad porque al final todos los que estamos allí lo que queremos es que los niños brillen sobre el escenario y se lo pasen muy bien.

¿Qué nos puede decir de los nuevos «coach» de «La Voz Kids»?

Manuel Turizo y Edurne son maravillosos. Nos van a aportar grandes cosas al programa. De hecho, él nos pone a todos a bailar. Y ella es muy dulce, pero no por eso pierde esa profesionalidad. No sólo evalúa a los niños sino que también les enseña. Algo que hacen ambos.

'La Voz Kids' aterriza en el prime time de Antena 3 Atresmedia

Después de varias ediciones. ¿Qué es lo que más ilusión le hace para seguir con este proyecto?

A mí es que me encanta. Es un sueño para cualquier presentador. Te deja ver distintas maneras de ti. En cada fase del programa eres una presentadora distinta. Primero, con la atención a las familias. Luego, en el escenario, cuando hay que explicar muchas dinámicas. Y, por último, la emoción que se vive en las finales. Todo eso aderezado con la espontaneidad y el cero prejuicio que traen los niños. Nos hace que nosotros estemos también más distendidos.

¿Qué es lo mejor y cuáles son las dificultades de trabajar con los más jóvenes?

Lo más positivo es que ellos no vienen con una idea predefinida. Esa inocencia que tienen, nos la contagian también a nosotros. Como inconveniente, puede ser que al final son niños. Esa espontaneidad te puede salir por un lado o por el otro. Pero es bonito, igualmente. Es que a mí me encanta trabajar con niños. No me genera ningún problema. Al principio, me pasaba que se ponían a llorar y lo pasaba fatal porque pensaba en el disgusto que tiene el niño. Ahora, que soy madre, me doy cuenta de que se les pasa en dos segundos. Pueden estar llorando y al momento estar hablando de lo maravillosos que están. Eso también es bonito. Además, cuando se van así no lloran por irse. Lloran porque ya no van a poder seguir compartiendo la experiencia tan preciosa que están viviendo.

¿Qué podemos saber sobre la nueva mecánica de robos de los «coaches» en esta edición?

Se irán viendo, poco a poco. Eso sí, podemos adelantar que hay un «súper bloqueo» que da mucho juego. Y también aparece una novedad, y que nos da grandes momentos, que es el mando de la «playlist». Una lista musical que cada uno elabora y va soltando a su antojo. En momentos de tensión nos viene muy bien para relajarnos. Y en las situaciones de alegría, todavía mejor. Nos hace conocer un poco más de cerca a los «coaches». Cuál es su música favorita, qué es lo que ellos escuchan, el motivo por el que han elegido esa canción... Nos ponemos todos a bailar.