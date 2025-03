La tristeza de Eva González ya preocupa a su entorno: ¿qué le sucede?

Eva González quiere apostar siempre por su faceta profesional y alejar las miradas de su faceta más personal. Muchas veces le es imposible, pues su historial amoroso le ha hecho ser un rostro habitual del papel cuché, casi tanto como de las pasarelas en su época como modelo, o ahora en los platós de televisión en calidad de presentadora. Dos décadas colándose en nuestros hogares que hace crecer en el público un mayor deseo de saber más sobre ella. Una curiosidad que se ve saciada gracias a las redes sociales, una vía que ella también utiliza para mantener a sus fieles seguidores informados de sus pasos.

Los últimos no han sido buenos. La ex Miss España no está en su momento anímico más alto, como así se desprende de su última publicación. Una imagen y un mensaje compartido a través de los stories de su cuenta de Instagram que ha dejado a propios y extraños algo preocupados por ella. Y es que no son habituales estos arranques de sinceridad por parte de la exmujer de Cayetano Rivera, abriendo su esfera más privada al público.

Los días tristes de Eva González

La presentadora de ‘La Voz’ de Antena 3 ha compartido una melancólica fotografía. En ella aparecen como protagonistas un jarrón con claveles blancos. Quizá no sean importantes y tan solo muestren un rincón sin más de su hogar. Lo que ha llamado más la atención de todos es el mensaje que ha escrito como acompañamiento a esta instantánea: “Llevo dos días en los que parece que todo sale mal”, comienza a desahogarse la modelo con sus fans, mientras reconoce estar “susceptible” en este preciso momento.

Story de Eva González Instagram

Los planes para Eva González han debido truncarse de tal manera, que ha terminado por afectarle al estado de ánimo. No ha querido entrar en muchos detalles a explicar qué le ha salido mal y por qué está así, aunque destaca que “las noticias en mi vida no son buenas”. Este mensaje preocupa, como es lógico, a quienes se sienten cercanos con ella por su trabajo, así como también a su propia familia y círculo de amistades.

Aunque está pasando por horas bajas, ha querido mostrar su lado más positivo en días nublosos, tratando de relativizar sus problemas: “En fin, será que Mercurio está retrógrado. Hoy me he levantado dispuesta a cambiar esa energía y lo primero que he hecho ha sido comprarme flores que a mí siempre me suben el ánimo”, reconocía Eva González, encontrando la belleza en las pequeñas cosas para que los problemas que le preocupan sean un poco menos grandes. “Mandadme buena vibra y deseadme suerte”, finaliza.