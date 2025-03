Un excorcunsante de 'La isla de las tentaciones' revela secretos del reallity

Esta misma mañana os anunciábamos en LA RAZÓN la confirmación por parte de Sandra Barneda de que el reallity de Telecinco, 'La isla de las tentaciones', tendrá una nueva edición. Esta noticia la admitió la presentadora del programa durante su emotivo discurso en los minutos finales de la emisión de anoche. "Nos vemos pronto", señaló.

La confirmación de la novena entrega era de esperar ya que ha sido un éxito de audiencia. Las tramas que se han vivido en República Dominicana nos dejan a algunos protagonistas muy destacados: Sthefany, Bayan o Mayeli. Eso sí, ha habido un concursante que ha sobresalido sobre el resto y se ha convertido en una estrella internacional: Montoya.

Un exconcursante habla sobre el programa

Aprovechando el tirón de esta última edición del reallity show de Telecinco, algunos exconcursantes del programa están visitando diferentes medios de comunicaciónpara hablar sobre 'La isla de las tentaciones'. Es el caso de Raúl Ginés, participante de la tercera edición, que ha revelado algunas cuestiones sobre el formato en el podcast 'Mami, qué dices?'.

El canario, cuya expareja es Claudia Acevedo, explica la manera en la que algunas personas del reallity querían influir en sus decisiones sobre el programa: "Siempre hay pepitos grillos que te dicen que si haces esto te va a ir mejor, aunque luego ya es decisión tuya. No te obligan porque sería denunciable eso. Yo siempre me negué a realizar lo que me sugerían. Por eso no era tan querido en ese entorno".

En el contenido publicado en las redes sociales del podcast, también podemos ver cómo habla de su vida tras terminar en Telecinco. "Rescindí contrato con ellos, teníamos dos años de contrato y yo a los seis meses me piré de la productora. No me interesaba cómo trabajaban ni me interesaba lo que buscaban de la gente. No estaba ganando mucho dinero ni iba a hacer lo que ellos me pedían... Unilateralmente, rescindimos contrato y fuera".