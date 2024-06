La familia de Aurah denuncia una manipulación tras su expulsión de 'Supervivientes 2024'

La expulsión de Aurah Ruizde ‘Supervivientes 2024’ ha generado una controversia que involucra a la organización del programa y a la familia de la concursante. Aurah, antes de conocer la decisión de la audiencia, recibió un mensaje de apoyo de su familia, protagonizado por su padre. Sin embargo, lo que debía ser un gesto conmovedor ha provocado críticas y acusaciones de manipulación por parte de los familiares de Aurah.

Aurah Ruiz, visiblemente emocionada, escuchó atentamente el mensaje de su padre, quien le expresó palabras de aliento y admiración: "Poquito a poco has ido aprendiendo a ser una gran superviviente en pesca, fuego y leña y todas las cosas que hacéis ustedes. Bueno, tú destacas porque encima demuestras cómo eres". El mensaje continuó destacando las cualidades de Aurah: "Esa es la verdadera supervivencia porque no solamente es buscarse la vida para comer, sino que también lloras, ríes y cantas y esa es tu supervivencia. Eres tú mostrándote en todo. Salvar a Aurah porque eres muy real".

Denuncia de la familia de Aurah en su cuenta de Instagram Redes sociales

A pesar de la emotividad del momento, la familia de Aurah Ruiz no quedó satisfecha con la edición del mensaje transmitido. A través del perfil oficial de Aurah en Instagram, la familia expresó su descontento, alegando que el mensaje "no fue emitido en su totalidad" y que "hubo cortes" que alteraron el contenido original. "Realmente nos da mucha pena que no haya podido escuchar el vídeo entero. Tampoco entendemos los motivos del corta y pega del vídeo. Solo esperamos que hoy se salve nuestra canaria. Vamos, por los últimos minutos", manifestaron en la publicación.

Es importante señalar que editar mensajes y no emitirlos de manera íntegra es una práctica común en los programas de televisión o de radio. Esta edición busca mantener el ritmo del programa, enfocarse en los aspectos más relevantes y evitar tiempos muertos que podrían ralentizar la emisión. En este caso, 'Supervivientes 2024' no fue la excepción, y el tiempo dedicado a Aurah fue equitativo en comparación con otros concursantes.