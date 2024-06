Kiko Jiménez apoya el fichaje de Sofía Suescun por 'Supervivientes All Stars'

La décimo cuartagala de 'Supervivientes 2024' fue un episodio cargado de emociones y sorpresas. No solo se anunció la expulsión de Aurah Ruiz, quien tuvo que despedirse de sus compañeros, sino que también se reveló una noticia impactante para Kiko Jiménez, anterior expulsado. En su primera aparición en plató tras su salida del reality de Telecinco, Kiko se reencontró con su pareja, Sofía Suescun, y descubrió que ella se uniría al elenco de 'Supervivientes All Stars'.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de desvelar la noticia a Kiko. "Ya has visto que ha vuelto a Mediaset", comentó el presentador, refiriéndose a Sofía, quien estaba presente en el plató. Kiko, aún nervioso y con cierta expectación, respondió recordando que Sofía había venido a verlo durante su estancia en Honduras. Con un tono de creciente suspense, Jorge Javier anunció: "Es algo que tiene que ver con una persona muy importante en tu vida, algo para lo que no sabemos si estás preparado".

El momento culminante llegó cuando el programa mostró a Kiko un vídeo en el que Sofía, durante su visita a Honduras, anunciaba su participación en 'Supervivientes All Stars'. "Quiere decir que acabas de llegar, pero Sofía Suescun, tu novia, está a punto de irse", señaló Jorge Javier, mientras Kiko bromeaba sobre su expulsión: "Gracias a la audiencia por echarme a tiempo". A continuación, Kiko expresó su entusiasmo por el fichaje de Sofía: "Me encanta. Claro que estoy preparado. Es que no puede haber un 'All Stars' sin una de las principales estrellas de 'Supervivientes'. Estoy superorgulloso de que hayan contado con ella". Asimismo, Kiko Jiménez aseguró estar "convencido de que lo va a hacer genial, que lo va a dar todo y tiene todo mi apoyo desde aquí". Sin embargo, cuando preguntó cuántos días le quedaban junto a Sofía antes de su partida, no obtuvo una respuesta concreta.

Otro momento destacado fue cuando se enteró de que Sofía compartiría la experiencia con Logan Sampedro, su excompañero de edición. "¡Hostia! Bueno, ya está, bien, ¿no?", reaccionó inicialmente, para luego añadir que Logan fue "un buen concursante, dio mucho juego". Estas palabras provocaron una carcajada tanto del presentador como del propio Kiko, quien reafirmó su confianza en Sofía a pesar de su pasado con Logan.